Dal 17 al 19 luglio 2026, Bari si prepara ad accogliere la sesta edizione di Lungomare di Libri, la rinomata manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una suggestiva libreria a cielo aperto affacciata sul mare. Quest'anno, il tema conduttore è 'Le trame del mondo', un invito a esplorare il libro come strumento essenziale per orientarsi nella complessità della realtà e decifrare il presente, attraverso l'intreccio di racconti, riflessioni e analisi approfondite.

L'evento si snoderà, come da tradizione, lungo la storica muraglia sul mare, animando le caratteristiche casette in legno bianche e i luoghi simbolo del centro cittadino.

Tra le location coinvolte figurano Piazza del Ferrarese, il Fortino Sant’Antonio, Largo Vito Maurogiovanni, l’ex Mercato del Pesce e lo Spazio Murat. La manifestazione è promossa dal Comune di Bari, dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dall’Associazione Presìdi del Libro, con il sostegno della Regione Puglia. Coinvolgerà 28 librerie del territorio barese e 32 editori indipendenti pugliesi, che presenteranno le proprie novità e proporranno migliaia di titoli nelle aree espositive dedicate.

Un Ricco Programma di Incontri e Ospiti d'Eccezione

Lungomare di Libri offrirà un calendario denso di appuntamenti culturali, che si susseguiranno dal pomeriggio fino a sera inoltrata. Il pubblico potrà partecipare a dialoghi, presentazioni editoriali di romanzi e saggi, reading, attività dedicate a bambine e bambini, laboratori creativi e preziosi consigli di lettura.

Tra gli ospiti più attesi figurano nomi di spicco del panorama culturale italiano: Ascanio Celestini, Matteo Bussola, Farian Sabahi, Matteo Lancini, Mario Del Pero, Leo Ortolani, Ivan Cotroneo, Giovanni Semi, Nadeesha Uyangoda, Antonio Vassallo, Damiano Rizzi, Michele Emiliano, Franco Faggiani, Majid Bita, Francesco Carofiglio, Fulvio Frezza e l'attrice Nunzia Antonino, che sarà protagonista di un reading tratto dal romanzo 'Nate dalla tempesta'.

Il programma sarà ulteriormente arricchito da convegni incentrati sul ruolo del libro e delle librerie nelle città, oltre a iniziative diffuse in diversi punti della città. Tra queste, la mostra 'Le rotte di Bari' al Museo Civico e appuntamenti dedicati all'arte e alla fotografia presso la Pinacoteca Metropolitana 'Corrado Giaquinto'.

Tutti gli eventi in programma saranno a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il Debutto del Podcast "Marea" e Altre Novità

Una delle principali novità dell'edizione 2026 è il lancio del progetto podcast 'Marea. Storie di librerie a Bari'. Realizzato in collaborazione con Ticket to Read di Margherita Schirmacher, la prima stagione sarà composta da 26 episodi, ciascuno della durata di circa 15 minuti, e condurrà gli ascoltatori in un viaggio alla scoperta delle librerie protagoniste della manifestazione, tra storie, aneddoti e consigli di lettura. Inoltre, dopo il successo delle edizioni precedenti, torna la collaborazione con Il Post, che proporrà un incontro dedicato alla politica e alla società con Valerio Valentini e Nicola Ghittoni.

L'obiettivo primario della manifestazione rimane quello di promuovere attivamente la lettura e valorizzare il ruolo cruciale delle librerie e dell'editoria indipendente nel tessuto culturale e sociale di Bari. Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito ufficiale dell'evento.