Il 18 luglio 2026, Roma ha ospitato un significativo evento musicale dedicato al jazz. Presso l'Auditorium Parco della Musica, il celebre bassista Marcus Miller ha reso omaggio a Miles Davis con il concerto intitolato "We Want Miles". Questo sentito tributo al leggendario trombettista statunitense ha richiamato un vasto pubblico, confermando il suo ruolo di sede musicale di rilievo nella capitale.

Marcus Miller, figura di spicco della scena musicale contemporanea e noto per la sua stretta collaborazione con Miles Davis negli anni Ottanta, ha guidato un talentuoso ensemble internazionale.

Insieme, hanno ripercorso le tappe più significative della carriera di Davis. Il pubblico ha ascoltato brani che hanno indelebilmente segnato la storia del jazz, interpretati con la maestria di uno dei bassisti più influenti. Miller ha dichiarato: "Miles Davis ha cambiato la mia vita e quella di molti musicisti. Portare la sua musica a Roma è un onore", un valore intrinseco a questa celebrazione.

Il programma e l'entusiasmo del pubblico

Durante il concerto, sono stati eseguiti pezzi rappresentativi del repertorio di Davis, inclusi brani dall'iconico album "We Want Miles". L'evento ha registrato una grande partecipazione di appassionati di jazz e di pubblico internazionale, a testimonianza del duraturo interesse per la musica di Davis, anche a distanza di anni dalla sua scomparsa.

L'Auditorium si è così confermato un riferimento per eventi musicali di alto profilo a Roma.

L'Auditorium Parco della Musica: eccellenza culturale

L'Auditorium Parco della Musica è una struttura polifunzionale di fama internazionale, progettata da Renzo Piano e inaugurata nel 2002. Situato nel quartiere Flaminio di Roma, ospita ogni anno numerosi concerti, festival e manifestazioni culturali, affermandosi come uno dei principali poli musicali italiani. La struttura comprende diverse sale da concerto e spazi dedicati a mostre ed eventi, offrendo una programmazione variegata che spazia dalla musica classica al jazz, fino alla musica contemporanea. L'Auditorium continua a essere un motore propulsivo per la vita culturale di Roma.