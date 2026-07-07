La 24ª edizione di Musica per i borghi si apre a Marsciano con un evento di grande richiamo: la data zero del tour dei Pooh. L'appuntamento è fissato per venerdì 10 luglio 2026 presso lo stadio comunale Checcarini, segnando l'inizio di una rassegna musicale che animerà la Media Valle del Tevere. Sul palco, la storica formazione composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli celebrerà i suoi 60 anni di carriera, proponendo uno spettacolo che promette di essere un viaggio emozionante attraverso la loro discografia.

Il tour, intitolato "Pooh60-La Nostra Storia", prenderà il via proprio da Marsciano per poi proseguire durante l'estate nelle più suggestive location all'aperto e in autunno nei palasport di tutta Italia.

Il concerto, con inizio alle ore 21, offrirà al pubblico oltre trenta brani, ripercorrendo i grandi successi che hanno segnato intere generazioni e che costituiscono la colonna sonora di milioni di persone. L'esperienza live sarà arricchita da grafiche, scenografie e immagini appositamente pensate per narrare visivamente i sei decenni di attività musicale della band, in una serata all'insegna della musica, dei ricordi e della condivisione.

Un'inaugurazione sold out e il ricco calendario del festival

La data zero dei Pooh si conferma uno degli eventi più attesi dell'anno, con una domanda di biglietti che ha portato l'appuntamento quasi al sold out. Gli organizzatori hanno rivelato che la band arriverà a Marsciano già il 5 luglio, dedicando circa una settimana alle prove in loco prima del grande concerto.

È importante sottolineare che il concerto dei Pooh è l'unico evento a pagamento all'interno del festival, mentre tutti gli altri appuntamenti in programma sono a ingresso gratuito e avranno inizio alle ore 21.30.

Dopo l'eccezionale apertura, Musica per i borghi proseguirà con un calendario denso di appuntamenti musicali e artistici che si estenderanno fino a dicembre, coinvolgendo non solo Marsciano ma anche le vicine località di Deruta e Collazzone. Tra gli eventi successivi spiccano il live di AnimAurora a Piedicolle (Collazzone) il 17 luglio, il suggestivo concerto di Etnica Trio all'abbazia San Sigismondo di Marsciano il 23 luglio, e la mostra "Essenza Cosmica", dedicata al maestro Antonio Folichetti, che sarà inaugurata il 18 novembre presso il Museo del laterizio e delle terrecotte di Marsciano.

Il festival offrirà un'ampia varietà di generi e performance, garantendo un'offerta culturale diversificata per tutti i gusti.

Musica per i borghi: valorizzazione del territorio e tradizione culturale

Giunta alla sua ventiquattresima edizione, Musica per i borghi rappresenta una rassegna musicale e culturale consolidata, che da anni anima la Media Valle del Tevere con l'obiettivo primario di valorizzare il territorio attraverso la musica, gli spettacoli e le iniziative artistiche. L'organizzazione dell'evento è curata con dedizione dall'associazione Musica per i borghi, che opera in stretta collaborazione con le amministrazioni locali e coinvolge numerosi artisti di rilievo, sia a livello nazionale che locale.

Il festival si distingue per la sua capacità di creare un forte legame con le diverse comunità coinvolte e per la pluralità delle proposte culturali, che spaziano dalla musica popolare alle performance più innovative.

La partecipazione dei Pooh all'apertura dell'edizione 2026 sottolinea l'importanza e il prestigio raggiunto dalla manifestazione, confermando il suo ruolo centrale nel panorama musicale e culturale umbro. Questo evento di risonanza nazionale non solo attira un vasto pubblico, ma contribuisce anche a rafforzare l'identità culturale della regione, offrendo momenti di aggregazione e celebrazione artistica.