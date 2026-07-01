Il Festival dei Due Mondi di Spoleto ha vissuto uno dei suoi momenti più intensi con il debutto di Mika, che ha incantato il pubblico in Piazza Duomo con il suo concerto evento ‘Mika Symphonique’. L’esibizione, accolta da una lunga e calorosa standing ovation, ha visto l’artista riproporre i suoi brani più celebri in una veste sinfonica del tutto inedita. L’evento ha registrato un immediato tutto esaurito, confermando il grande successo della sessantanovesima edizione della storica rassegna.

Per l’occasione, Mika è stato accompagnato da un ensemble di prestigio: il Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, i vocalist Max Taylor, James Bradshaw ed Esme Bowdler, e l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta con maestria dal compositore canadese Simon Leclerc.

Questa collaborazione ha permesso di esplorare nuove sonorità, valorizzando la formazione classica dell’artista e offrendo al pubblico un’esperienza musicale di profonda risonanza emotiva.

Il successo del Festival dei Due Mondi

La 69ª edizione del Festival dei Due Mondi si è affermata come un appuntamento culturale di richiamo internazionale, caratterizzato da un’eccezionale affluenza e numerosi spettacoli sold out. Oltre all’attesissimo concerto di Mika, il palinsesto ha incluso eventi di grande spessore artistico, come le rappresentazioni di Platonov di Peter Stein, gli spettacoli curati da Ivan Cotroneo, i concerti di Uto Ughi e Giovanni Sollima, le opere di Serena Sinigaglia e l’esibizione di Laurie Anderson.

Piazza Duomo, cuore pulsante di Spoleto, si è trasformata in un suggestivo teatro a cielo aperto, accogliendo spettatori provenienti da ogni dove e creando un’atmosfera di vibrante partecipazione collettiva.

Mika: dialogo, emozione e il tema delle radici

Durante la serata, Mika ha saputo stabilire un profondo legame con il pubblico, dialogando più volte e condividendo riflessioni sul valore storico e culturale del Festival. Ha inoltre posto l’accento sul tema centrale dell’edizione, le ‘radici’, interpretandole non come un limite o un confine, ma come un potente elemento di connessione tra popoli e culture, capace di unire anziché dividere. Le sue canzoni, già note a livello internazionale, hanno acquisito in questa rielaborazione sinfonica una nuova dimensione intima ed emotiva, pur mantenendo intatta la loro energia originaria.

Il coinvolgimento del pubblico è cresciuto progressivamente, culminando nel finale sulle note di ‘Love Today’, quando gli spettatori hanno lasciato le sedute per avvicinarsi al palco, trasformando l’intera piazza in un unico, grande coro. La lunga ovazione conclusiva, accompagnata dall’orchestra e dal coro, ha suggellato il trionfo della serata. Mika ha salutato il pubblico con un abbraccio al maestro Leclerc, chiudendo un’esibizione che è stata unanimemente riconosciuta come uno dei momenti più intensi e memorabili di questa edizione del Festival.