Il Polo Museale di San Francesco a Montefiore dell’Aso sarà la cornice di un evento culturale di rilievo: l'inaugurazione della mostra personale di Remo Croci, intitolata "Se il calcio fosse arte". L'appuntamento è fissato per domenica 26 luglio, con inizio alle ore 18. Questa iniziativa, promossa dal Comune di Montefiore dell’Aso, invita i visitatori a un viaggio artistico dove il calcio si trasforma in un potente linguaggio espressivo, capace di evocare passione, memoria e identità. Il sottotitolo dell'evento, "Al Polo Museale di San Francesco un'esposizione dedicata al legame tra calcio e arte", riassume l'essenza tematica dell'esposizione.

Il percorso artistico di Remo Croci

Remo Croci, figura nota nel giornalismo italiano con oltre quarant’anni di carriera, è stato storico inviato di cronaca nera per le reti Mediaset. Negli ultimi anni, ha intrapreso un percorso creativo che fonde due sue grandi passioni: il mare e il calcio. La collezione presentata a Montefiore dell’Aso rappresenta una delle tappe più recenti di questa ricerca artistica, caratterizzata da suggestioni futuriste e chiari richiami alla pop art. Le opere esposte rendono un sentito omaggio ai miti del calcio, ai campetti di periferia, alle iconiche maglie di lana e ai vibranti derby, rievocando i ricordi di un calcio autentico, vissuto con semplicità e profondo sentimento.

Un tributo a Renato Curi

L’intera esposizione è dedicata alla memoria di Renato Curi, compianto calciatore originario proprio di Montefiore dell’Aso. Questa scelta conferisce un ulteriore e profondo significato all'evento, trasformandolo in un tributo sentito. L’iniziativa si propone di offrire sia agli appassionati d'arte sia a quelli di sport l’opportunità di scoprire una visione originale del calcio, elevato a emozione visiva grazie alla spiccata sensibilità e allo stile inconfondibile di Remo Croci. È un invito a esplorare come lo sport più amato possa essere interpretato e trasformato attraverso la lente artistica.

Le esposizioni di Croci nel Piceno

La mostra di Montefiore dell’Aso non è l'unica testimonianza dell'attività artistica di Remo Croci nel territorio del Piceno.

L'artista ha infatti recentemente inaugurato un'altra personale, intitolata "Profili e Ombre", nella pittoresca cittadina di Cossignano. Quest'ultima esposizione, aperta al pubblico dal 19 luglio 2026, sottolinea la costante e attiva presenza di Croci nel panorama culturale locale. Il suo impegno nel proporre nuovi percorsi espressivi, spesso legati alle radici e alle suggestioni del territorio, conferma la sua versatilità e la sua dedizione all'arte, consolidando la sua reputazione come figura di riferimento per l'arte contemporanea nella regione.