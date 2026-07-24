Il borgo di Ripatransone si prepara ad accogliere la nuova edizione di RipaMagic, il festival dedicato alla magia e ai giochi di strada, in programma dal 26 al 28 luglio. L'evento animerà il centro storico della cittadina marchigiana, con la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. Per tre giorni, il pubblico sarà coinvolto da spettacoli di illusionismo, esibizioni di giocoleria e performance itineranti che trasformeranno piazze, vicoli e cortili in palcoscenici a cielo aperto, offrendo un'esperienza memorabile.

Programma e artisti dell'edizione 2026

L'edizione 2026 del festival RipaMagic offrirà tre giorni di eventi, con spettacoli distribuiti tra piazze, vicoli e cortili del borgo. Tra gli ospiti attesi figurano illusionisti, giocolieri e performer provenienti da diversi paesi europei. Il programma prevede anche laboratori per bambini, momenti di intrattenimento per famiglie e attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa per la promozione turistica e culturale di Ripatransone, evidenziando come RipaMagic sia un'occasione per valorizzare le eccellenze artistiche e il patrimonio del territorio.

Ripatransone e il suo centro storico

Situata nella provincia di Ascoli Piceno, Ripatransone è nota per il suo incantevole centro storico, caratterizzato da vicoli stretti, piazze panoramiche e monumenti di rilievo. La città ospita regolarmente eventi culturali e manifestazioni che attraggono visitatori da tutta la regione Marche. Il festival RipaMagic si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, contribuendo a rafforzare l'identità culturale locale e a promuovere il turismo esperienziale nel territorio.