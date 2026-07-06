Il 7 luglio 2026, la Casa del Jazz di Roma ospiterà un evento nella rassegna “I Concerti nel Parco – Estate 2026”. Sul palco, il virtuoso brasiliano della chitarra Yamandu Costa si esibirà con la Solomeo Open Combo Orchestra, ensemble umbro di Solomeo, e il clarinettista Gabriele Mirabassi. Questa serata è l’unica data romana del tour europeo di Costa, frutto della collaborazione con il Festival Villa Solomei. Si tratta di una prima assoluta in Italia per l’incontro tra Costa e l’orchestra umbra, un progetto musicale che fonde il repertorio tradizionale latinoamericano con nuove composizioni.

Il programma vedrà oltre quaranta musicisti affiancare Costa, in un percorso tra musiche tradizionali latinoamericane e brani originali del chitarrista. Direzione e arrangiamenti sono curati da Andrea Angeloni. La Solomeo Open Combo Wind Orchestra ha radici in una lunga tradizione musicale umbra, con solida attività di produzione ed educazione sul territorio. Il clarinettista Gabriele Mirabassi, tra i più apprezzati interpreti italiani, spazia tra musica classica e jazz, dedicando la sua ricerca alle tradizioni strumentali brasiliane e sudamericane.

Yamandu Costa e l'orchestra di Solomeo: un progetto inedito

L'incontro tra Yamandu Costa e la Solomeo Open Combo Orchestra è una prima assoluta per il pubblico italiano, originale per formula e repertorio.

Costa, con la sua distintiva chitarra a otto corde, dialoga con l'ensemble orchestrale, proponendo trascrizioni originali e sonorità inedite. La direzione musicale di Andrea Angeloni è centrale nell'armonizzare le diverse componenti. Questo progetto si inserisce nelle collaborazioni internazionali che Costa, riconosciuto sui palcoscenici mondiali, intrattiene con gruppi di fiati e orchestre, ampliando il linguaggio della chitarra sudamericana in contesti sinfonici.

La Casa del Jazz si conferma cornice privilegiata per esperimenti musicali e contaminazioni. La serata è parte di una rassegna sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, con realtà culturali consolidate.

L'iniziativa offre l'opportunità di ascoltare brillanti interpreti della scena sudamericana e italiana, promuovendo uno scambio tra tradizione orchestrale europea e linguaggi extraeuropei.

La tradizione musicale umbra della Solomeo Open Combo

L'ensemble orchestrale trae le sue origini dalla società filarmonica di Solomeo, borgo umbro con una ricca storia musicale. Questa formazione ha promosso attivamente l'educazione e la produzione musicale locale, diventando un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura bandistica e orchestrale del territorio. La partecipazione a progetti internazionali, come quello con Yamandu Costa, dimostra la capacità di unire radici storiche e apertura verso linguaggi contemporanei e globali.

Yamandu Costa è riconosciuto come uno dei più brillanti rappresentanti della musica sudamericana contemporanea. La sua profonda conoscenza delle forme tradizionali brasiliane, la padronanza tecnica e la versatilità gli hanno permesso di collaborare con istituzioni sinfoniche e progetti trasversali in tutto il mondo. Accanto a lui, Gabriele Mirabassi incarna l'eccellenza italiana nel dialogo tra musica classica, jazz e repertorio sudamericano, arricchendo l'appuntamento romano con interpretazioni di alto valore artistico. Questo concerto rafforza il ruolo della Casa del Jazz quale spazio di sperimentazione, promozione e confronto nel panorama musicale internazionale.