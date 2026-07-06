Francesca Chillemi ha presentato la terza stagione di "Viola come il mare" all'Italian Global Series di Rimini e Riccione. La serie Mediaset, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, vedrà un cambiamento significativo nel cast: Rodrigo Guirao Diaz subentra a Can Yaman come coprotagonista al fianco dell'attrice siciliana. La fiction sarà trasmessa su Canale 5, segnando un nuovo capitolo con dinamiche inedite e un'evoluzione per i personaggi.

Un nuovo inizio per Viola Vitale

Chillemi ha descritto il suo personaggio, Viola Vitale, che riparte "da un turbine di emozioni, di caos, un po’ come quelli che possono capitare nella vita di tutti, quando ci sono degli imprevisti che scombussolano tutti i tuoi piani".

La trama la vede affrontare eventi imprevedibili e nuove conoscenze che mettono in crisi le sue certezze. Con l'assenza di Demir, il personaggio di Can Yaman ora misteriosamente scomparso, Viola deve confrontarsi con il suo sostituto, l’ispettore Massimo Paternò, interpretato da Rodrigo Guirao Diaz. Questo vuoto narrativo apre la strada a nuove sfide personali e professionali per la protagonista.

L'arrivo di Rodrigo Guirao Diaz e la nuova chimica

L'attore argentino Rodrigo Guirao Diaz, già noto in Italia per ruoli in "Terra ribelle" e "La certosa di Parma", apporta una nuova energia al cast. Chillemi ha espresso soddisfazione: "È stato molto bello lavorare con Rodrigo, si è creata fra i nostri ruoli una bellissima dinamica, un legame che nella vita augurerei alle persone, perché il suo personaggio è accogliente, non giudicante e incontrare qualcuno così è raro e prezioso".

La relazione tra Viola e Massimo inizia in modo complicato: Massimo è un vicino di casa amante delle feste notturne, e le loro prime interazioni sono segnate da liti. Tuttavia, il rapporto evolve rapidamente in una profonda amicizia. Guirao Diaz ha raccontato che il suo personaggio "fa un po’ di casino, perché a lui piace il divertimento, il vino, lo champagne, la musica forte", ma si impegna ad aiutare Viola a superare un momento difficile, offrendole supporto senza forzature.

Il contesto e le aspettative per la nuova stagione

Guirao Diaz, classe 1980, ha partecipato a serie come "Il mondo di Patty", "Violetta" e "Senora Acero". L'attore ha manifestato entusiasmo per il ritorno in Italia, definendolo "un sogno", e per l'opportunità di unirsi a una produzione già molto apprezzata.

Ha sottolineato la sfida di integrarsi in un cast affiatato, cercando di "capire come stare accanto a Francesca e aggiungere allo stesso tempo qualcosa di nuovo". Le prime immagini ufficiali della terza stagione evidenziano la sintonia della nuova coppia e confermano l'intenzione di esplorare una relazione differente. "Viola come il mare" si prepara, dunque, a una fase di rinnovamento, con una trama che promette di approfondire nuove dinamiche emotive e relazionali per il pubblico di Canale 5.