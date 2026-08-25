Ad Acqui Terme, la città piemontese rinomata per le sue terme e la sua storia, è stata inaugurata una mostra straordinaria presso lo storico Palazzo Robellini. L'esposizione, intitolata "Oltre 200 menù dal 1845", offre ai visitatori un viaggio affascinante attraverso la storia della gastronomia mondiale e delle abitudini alimentari. La collezione unica di oltre duecento menù storici, datati dal 1845 ai giorni nostri, testimonia in modo vivido l'evoluzione della ristorazione, delle tendenze culinarie e del costume sociale nel corso di quasi due secoli.

Questa iniziativa culturale rappresenta un'occasione imperdibile per osservare da vicino come il cibo e la sua presentazione abbiano plasmato e riflesso le diverse epoche.

Un Viaggio Gastronomico Globale

La raccolta esposta a Palazzo Robellini si distingue per la sua ampiezza e varietà, comprendendo menù provenienti da numerosi paesi del mondo. Tra le nazioni rappresentate figurano la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Svizzera, la Germania, la Russia, il Belgio e l'Italia, offrendo una prospettiva davvero internazionale. I documenti non si limitano a ristoranti e hotel di prestigio, ma includono anche menù di navi da crociera, compagnie ferroviarie e aeree, fornendo una panoramica completa e dettagliata delle tradizioni gastronomiche internazionali legate a contesti diversi.

Alcuni dei pezzi più antichi risalgono alla metà dell'Ottocento, veri e propri reperti storici, mentre altri sono legati a eventi e ricorrenze di particolare risonanza, come sfarzosi matrimoni reali, lussuose crociere transoceaniche e raffinate cene di gala, ognuno con la sua storia da raccontare.

Menù: Testimonianze di Storia e Arte

La mostra sottolinea come i menù, da semplici elenchi di pietanze, siano diventati nel corso degli anni veri e propri oggetti di collezionismo e preziose testimonianze. Essi sono capaci di narrare la storia sociale e culturale delle diverse epoche, riflettendo mode, eventi politici ed economici, e persino cambiamenti nel gusto e nelle preferenze culinarie. Tra i pezzi più curiosi e di grande valore artistico figurano menù illustrati, realizzati da artisti di fama, che trasformano il semplice foglio in un'opera d'arte in miniatura.

Altri documenti sono intrinsecamente legati a eventi storici di rilievo, offrendo uno spaccato unico su momenti cruciali del passato. L'esposizione si propone di valorizzare questi materiali, spesso poco conosciuti dal grande pubblico, evidenziando la loro importanza non solo come documenti storici ma anche come espressioni artistiche. La mostra è allestita e visitabile nello splendido contesto di Palazzo Robellini, situato nel cuore pulsante di Acqui Terme, rendendola facilmente accessibile ai visitatori interessati a scoprire questo affascinante aspetto della nostra eredità culturale.