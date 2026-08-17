Un successo straordinario per la mostra “Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo”, che ha già accolto oltre 17.000 visitatori nei primi due mesi dalla sua apertura. L'esposizione, allestita presso i Musei Capitolini – Villa Caffarelli a Roma, ha inaugurato il 9 giugno 2026 e proseguirà fino al 13 dicembre 2026, offrendo un'immersione profonda nel panorama artistico messicano del XX secolo.

Per chi desidera approfondire il percorso espositivo, è disponibile un servizio di visite guidate in lingua italiana. La prevendita è attiva dal 17 agosto, con appuntamenti nei fine settimana dal 12 settembre all’1 novembre.

Ogni visita, della durata di 75 minuti e per gruppi di massimo 25 persone, si terrà il sabato alle 17:30 e la domenica alle 11:30. Il costo è di 7,00 euro a persona (dai sei anni in su), più il biglietto d’ingresso alla mostra secondo le tariffe vigenti.

Un Viaggio nell'Arte Moderna Messicana

Curata da Miguel Fernández Félix e Alberto González Torres, la rassegna presenta oltre 140 opere, di cui trenta firmate da Diego Rivera. Il percorso include capolavori di artisti illustri come Frida Kahlo, José María Velasco, David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo, José Clemente Orozco, Tamayo, Lozano, Montenegro, Ruiz, Dr. Atl e Saturnino Herrán. L'allestimento è arricchito da video e fotografie, tra cui immagini di Rivera realizzate da Tina Modotti.

La mostra si articola in quattro sezioni: “Accademia e tradizione”, “Il contributo di Diego Rivera e del Messico alle avanguardie europee”, “Il Rinascimento culturale messicano” e “Oltre il Realismo sociale”. Questo approccio esplora la relazione di Diego Rivera con una scena artistica più vasta, toccando temi cruciali come l'identità nazionale, la memoria precolombiana, la cultura popolare e le spinte sociali, in un arco temporale che si estende dall'indipendenza del Messico nel 1821 fino alla prima metà del Novecento.

Informazioni Pratiche e Supporti Istituzionali

Il catalogo ufficiale, edito da Gangemi Editore, è curato dagli stessi Fernández Félix e González Torres. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

La realizzazione è frutto della collaborazione con MetaMorfosi Eventi e il Museo Kaluz di Città del Messico, con il supporto di Zètema Progetto Cultura e il patrocinio dell’INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura del Messico) e dell’Ambasciata del Messico in Italia.

La mostra è aperta tutti i giorni, dalle 9:30 alle 19:30; l'ultimo ingresso è consentito un'ora prima della chiusura. Il biglietto “solo mostra” costa 15,00 euro (intero) e 13,00 euro (ridotto), con tariffe speciali per famiglie e scuole. L'accesso alla mostra non include l'ingresso alle altre esposizioni dei Musei Capitolini. Per prenotazioni di biglietti e tariffe speciali, è possibile contattare il servizio telefonico 060608 o recarsi presso la biglietteria dei Musei Capitolini.