Il Comune di Genova, attraverso il suo Sistema bibliotecario urbano, ha lanciato un progetto innovativo volto a trasformare le biblioteche ‘Cervetto’ di Rivarolo e ‘Guerrazzi’ di Cornigliano in veri e propri centri dinamici di sperimentazione e apprendimento. L'obiettivo primario è promuovere con forza l'accessibilità culturale per tutti i cittadini, superando ogni barriera, sia essa fisica, psichica o sensoriale. L'iniziativa prevede l'introduzione di nuovi strumenti e servizi digitali, l'organizzazione di laboratori e attività formative mirate, e l'ampliamento dell'offerta di contenuti in molteplici formati, rendendo le biblioteche punti di riferimento inclusivi.

Questa ambiziosa proposta, intitolata ‘Intrecci di lettura: percorsi accessibili e personalizzati nelle biblioteche di Genova’, sarà presentata dal capoluogo ligure alla nona edizione del bando ‘Lettura per tutti’. Tale bando è promosso dal Cepell, il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, e rappresenta una cruciale fonte di finanziamento per iniziative di questo genere. La Giunta comunale ha formalmente approvato la partecipazione su iniziativa dell'assessore alla Cultura, Giacomo Montanari. Montanari ha sottolineato come questa sia «un’opportunità significativa per valorizzare, a livello nazionale, l’eccellente capacità progettuale del nostro Sistema bibliotecario urbano.

L'obiettivo è rinnovare e integrare l’offerta di servizi alla cittadinanza, concretizzando pienamente il concetto di accessibilità culturale».

Obiettivi e destinatari del progetto ‘Intrecci di lettura’

Il cuore del progetto si concretizza nell’acquisizione di ausili e tecnologie avanzate, pensati per facilitare l’accesso universale alla lettura e all’informazione. Saranno inoltre potenziati i servizi digitali esistenti e ampliato il patrimonio documentario con l'introduzione di formati alternativi, per rispondere a diverse esigenze e preferenze. Un aspetto fondamentale è la realizzazione di attività formative e laboratoriali, rivolte non solo agli utenti diretti delle biblioteche, ma anche a famiglie, insegnanti, educatori e al personale bibliotecario, creando così una rete di supporto e competenza.

L’iniziativa è pensata per un pubblico estremamente vasto e diversificato, che include bambini, adolescenti, adulti e anziani. Si rivolge in particolare a persone con difficoltà di lettura, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), disabilità sensoriali o cognitive, e a chiunque, più in generale, possa incontrare ostacoli nell’accesso alla lettura e all’informazione, promuovendo una vera e propria inclusione sociale e culturale.

L'impegno di Genova per l'accessibilità culturale: il progetto CulTur4All

L'impegno del Comune di Genova per l'accessibilità culturale si colloca in un contesto più ampio di iniziative strategiche e di lungo periodo. Tra queste spicca il progetto CulTur4All, che vede Genova nel ruolo di ente capofila di una vasta rete ligure dedicata alla promozione dell’accessibilità nei luoghi di cultura.

Attraverso significative collaborazioni con altri comuni e istituzioni del territorio, CulTur4All si propone di valorizzare musei e le ricche tradizioni locali. Questo viene realizzato mediante la creazione di percorsi ad alta accessibilità e l'implementazione di strumenti multisensoriali e contenuti innovativi, con il chiaro obiettivo di ampliare il diritto alla cultura e promuovere attivamente l’inclusione di ogni tipo di pubblico, rendendo il patrimonio culturale fruibile a tutti senza distinzioni.