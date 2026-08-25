Serena Williams e Carlos Alcaraz parteciperanno insieme al doppio misto degli US Open 2026. La USTA ha ufficializzato l'assegnazione di una delle ultime tre wild card per il tabellone principale. Oltre a Williams e Alcaraz, anche le coppie Karolina Muchova–Jakub Mensik ed Emma Navarro–Tommy Paul hanno ricevuto una wild card per la competizione.

Il Ritorno di Serena Williams agli US Open

Per Serena Williams, questa partecipazione rappresenta un momento significativo. La tennista statunitense, che vanta ventitré titoli del Grande Slam in singolare e sei vittorie agli US Open, non prendeva parte al torneo dal 2022.

Il suo ritorno a Flushing Meadows, nel doppio misto, è notabile, avendo già trionfato in questa disciplina nel 1998 in coppia con Max Mirnyi. Il suo ritorno aggiunge ulteriore interesse a una delle competizioni più seguite del calendario tennistico.

Dettagli sul Torneo e Programma degli Incontri

Il tabellone principale del doppio misto inizierà il 25 agosto presso il Billie Jean King National Tennis Center. Il primo turno e i quarti di finale si disputeranno sia sull'Arthur Ashe Stadium sia sul Louis Armstrong Stadium, con ingresso gratuito per le partite giocate sull’Armstrong. Le semifinali e la finale sono previste per il 26 agosto sull’Arthur Ashe Stadium, con inizio degli incontri fissato a partire dalle ore 19.

Questa organizzazione permette agli appassionati di seguire da vicino le fasi decisive del torneo.

La presenza di una coppia formata da una leggenda del tennis come Serena Williams e da un giovane talento come Carlos Alcaraz promette di attirare grande attenzione sia da parte del pubblico che degli addetti ai lavori, rendendo il doppio misto degli US Open 2026 uno degli eventi più attesi della stagione.