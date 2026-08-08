La XXIV edizione di Imaginaria, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore, si terrà a Conversano (Bari) dal 16 al 23 agosto 2026. Quest'anno, l'evento rende un sentito omaggio all'artista iraniana naturalizzata francese Marjane Satrapi, scomparsa il 4 giugno 2026. In collaborazione con la Cineteca di Bologna, sabato 22 agosto alle 22:30, il chiostro di San Benedetto ospiterà una proiezione speciale della versione restaurata di 'Persepolis'. Questo capolavoro, che la Satrapi co-diresse con Vincent Paronnaud e che trasse dal suo romanzo autobiografico a fumetti, celebra l'eredità di una figura chiave del cinema d'animazione contemporaneo.

Promosso dall’Associazione Atalante aps e supportato da Media Creative Europe, MiC – Direzione Generale Cinema, Regione Puglia e Comune di Conversano, il festival è parte integrante della rete internazionale Fan – Festival Animation Network. Imaginaria accoglierà come ospiti d'onore le pluripremiate registe e animatrici britanniche Joanna Quinn e Suzie Templeton, alle quali sarà conferito il Premio alla Carriera 2026. Il programma prevede altri ospiti di rilievo, attività collaterali e una particolare attenzione alle nuove generazioni con laboratori e retrospettive.

Concorso e eventi: il cuore di Imaginaria

L'edizione 2026 di Imaginaria presenterà 128 opere in concorso da 44 paesi, suddivise in quattro categorie: Main Competition, Graduation Short Film Competition, Music Video e Children Short Film Competition.

I film, realizzati con tecniche diverse (disegno tradizionale, stop motion, 2D e 3D), saranno in gran parte anteprime regionali e nazionali, proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Numerose iniziative collaterali arricchiranno la manifestazione: mostre in collaborazione con la Galleria Caracol di Torino, dedicate a Jean Mallard e Clément Thoby; laboratori e attività per bambini; retrospettive; spettacoli musicali e teatrali; incontri e letture animate.

Una novità di quest'anno è l'evento Mutosonoro, sul cinema muto e le sue avanguardie, con quattro proiezioni di opere sperimentali da Italia, Francia, Giappone e Brasile, dal 17 al 20 agosto. Il concerto di apertura, il 16 agosto, vedrà Giulia Banfi, mentre il closing party del 22 agosto sarà animato da Aka5ha.

La giornata conclusiva, il 23 agosto, ospiterà lo show di Ana Carla Maza.

Imaginaria: verso gli Oscar e nuove prospettive

Dal 2025, Imaginaria è uno dei festival qualificanti per gli Oscar. L'opera vincitrice della Main Competition di quest'anno potrà accedere alla cinquina dei 'Best Animated Short Film' per la 99ª edizione degli Academy Awards (marzo 2027). Questo consolida il festival come punto di riferimento internazionale per il cinema d'animazione d'autore. La sezione "Panorama Kids" proporrà una retrospettiva sui registi francesi Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol, oltre a due anteprime nazionali: 'I racconti del giardino incantato' e 'Il canto segreto degli usignoli', con uscite nelle sale italiane previste rispettivamente per ottobre 2026 e febbraio 2027.

Il fondatore e direttore artistico Luigi Iovane ha sottolineato l'importanza dell'arte in tempi complessi: “Sono tempi difficili quelli in cui viviamo, di conflitti, fratture, crisi ed incertezze. Crediamo che il cinema, e l’arte tutta, possano davvero smuovere le coscienze, guidare le nuove generazioni, contribuire allo smantellamento dei tabù, dei pregiudizi e delle distanze sempre crescenti tra gli individui”. Con la sua offerta ampia e multidisciplinare, Imaginaria si conferma un appuntamento centrale per il cinema d'animazione internazionale, unendo omaggi a grandi maestri, approfondimenti, innovazione e inclusione culturale nelle suggestive cornici storiche di Conversano.