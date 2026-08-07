Il Museo nazionale dell’emigrazione italiana (Mei) ha presentato un nuovo video dedicato alla memoria della tragedia di Marcinelle, avvenuta l’8 agosto 1956 nella miniera di Bois du Cazier, in Belgio. L’evento causò la morte di 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e rappresenta una delle pagine più drammatiche della storia dell’emigrazione del nostro Paese, tanto da essere riconosciuta come Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il settantesimo anniversario di quel disastro.

Il video, arricchito da immagini originali provenienti dall’archivio dell’Istituto Luce, partner del Mei, offre una narrazione che va oltre la semplice commemorazione. Il documentario pone l’accento sull’attualità del tema della sicurezza sul lavoro, richiamando alla memoria episodi recenti come quelli della Thyssenkrupp di Torino, della rete ferroviaria di Brandizzo, della centrale idroelettrica di Suviana e le tragedie che coinvolgono i braccianti immigrati. L’opera sottolinea la necessità di mantenere viva la memoria non come mero esercizio commemorativo, ma come strumento di consapevolezza e responsabilità collettiva.

Marcinelle: memoria e sicurezza sul lavoro

Ogni anno nell’Unione Europea si registrano circa 3.000 vittime di incidenti sul lavoro.

Paolo Masini, presidente della Fondazione Mei, ha evidenziato come «Marcinelle non appartenga soltanto alla storia dell’emigrazione italiana, è una pagina fondamentale della storia civile del nostro Paese e di un’Europa che con fatica abbiamo saputo costruire e che abbiamo il dovere di preservare. Ricordare quella tragedia significa restituire un volto e una voce a uomini che lasciarono l’Italia in cerca di un futuro migliore e che pagarono un prezzo altissimo con il proprio lavoro, come succede ancora oggi anche a tanti immigrati nel nostro Paese. Ma significa anche ricordarci che il tema della sicurezza è ancora pesantemente attuale».

La riflessione proposta dal Museo nazionale dell’emigrazione italiana si collega alle iniziative promosse in occasione del settantesimo anniversario della tragedia, tra cui la realizzazione del docufilm «Le voci di Marcinelle», diretto da Davide Cavuti.

Le riprese del film si sono svolte in Belgio, a Marcinelle e Mons, e in Italia, toccando luoghi simbolici come Manoppello, paese abruzzese da cui partirono molti dei minatori coinvolti. Il docufilm ricostruisce la vicenda dei minatori italiani e abruzzesi, con la partecipazione straordinaria di Michele Placido e testimonianze di familiari delle vittime e di ex minatori, mirando a mantenere viva la memoria e a sensibilizzare sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le iniziative per il settantesimo anniversario

Il Comune di Manoppello, insieme a vari partner istituzionali e culturali, ha sostenuto la produzione del docufilm come parte di un percorso di memoria attiva, volto a custodire e trasmettere il ricordo della tragedia di Marcinelle alle nuove generazioni.

Il sindaco Giorgio De Luca ha sottolineato l’importanza di riportare al centro i temi della dignità del lavoro, della sicurezza e del sacrificio dei concittadini. Il vicesindaco Giulia De Lellis ha evidenziato la partecipazione della comunità locale nella realizzazione del progetto, affermando che a Manoppello «la memoria non è soltanto celebrazione, ma una responsabilità che si rinnova ogni giorno attraverso la cultura, il coinvolgimento dei giovani e i tanti progetti che stiamo promuovendo per il settantesimo anniversario».

A settant’anni dalla tragedia, la memoria di Marcinelle continua a rappresentare un richiamo alla responsabilità collettiva e alla necessità di rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, in omaggio ai 136 italiani che persero la vita nella miniera belga.