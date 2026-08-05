Con "Il Mare Nero. Viaggio tra guerra e leggende", edito da Rizzoli, Marco Ansaldo torna in libreria esplorando la storia, i conflitti e i miti di una regione strategica, oggi cruciale per l'attualità internazionale. Ansaldo, giornalista esperto di aree geopolitiche complesse e collaboratore di prestigiose testate, conduce il lettore alla scoperta del Mar Nero, crocevia tra Europa e Asia, al centro di conflitti armati e tensioni politiche.

Articolato in venti capitoli, il volume dipana la complessa trama storica, mitica e contemporanea di questo bacino.

Il Mar Nero è un luogo di profonde stratificazioni culturali e religiose, intriso di leggende antiche come quella degli Argonauti e della ricerca del vello d’oro, e teatro di innumerevoli guerre che hanno visto protagonisti Greci, Romani, Bizantini, Ottomani e, in tempi più recenti, gli stati post-sovietici.

Il Mar Nero: una frontiera tra storia e attualità

“Lo sguardo sul Mar Nero è sempre stato, attraverso i secoli, quello di una frontiera”, afferma Marco Ansaldo. “La sua storia e le sue leggende si legano a doppio filo con ciò che oggi osserviamo ogni giorno nei notiziari: rotte commerciali bloccate, porti strategici minacciati, civili in fuga”. L’autore evidenzia come la percezione occidentale abbia spesso relegato il Mar Nero a un ruolo oscuro o periferico, mentre per i popoli delle sue coste – dalla Bulgaria alla Georgia, dall’Ucraina alla Turchia – esso rappresenta uno spazio vitale, fulcro di commercio, cultura e conflitti identitari.

Il volume combina analisi documentaristica e incontri con personaggi locali, storici e testimoni, rendendo la narrazione accessibile sia all'esperto sia al neofita dei temi geopolitici. Un focus è posto su religioni, miti tra popoli rivali e complessi rapporti tra le civiltà rivierasche.

Mar Nero: specchio delle crisi europee e crocevia strategico

Il Mar Nero, attraverso la narrazione di Ansaldo, emerge come una metafora delle crisi contemporanee che investono l'Europa. “Quanto accade sulle sue sponde spesso anticipa ciò che avviene nel cuore del continente”, si legge nel libro. L’autore ripercorre eventi cruciali, dalle guerre greco-persiane ai conflitti degli anni Duemila, illustrando come le tensioni tra Occidente e Oriente trovino in questa regione un punto simbolicamente e strategicamente nevralgico.

Il saggio non trascura i paesaggi naturali e le ricchezze archeologiche e artistiche delle città costiere (Odessa, Batumi, Varna, Trabzon). "Il Mare Nero. Viaggio tra guerra e leggende" si configura come opera essenziale per gli appassionati di storia e per chi cerca di comprendere le radici delle crisi attuali, offrendo dati, storie personali e suggestioni letterarie frutto di lunghi viaggi e reportage.