La 77ª edizione della Sagra Musicale Malatestiana si apre domenica 30 agosto, alle ore 21, al Teatro Galli di Rimini. L'inaugurazione vedrà protagonista la rinomata Münchner Philharmoniker, guidata da Lahav Shani, nel suo duplice ruolo di direttore e solista al pianoforte.

Il programma della serata promette un'esperienza di alto livello, con l'esecuzione del Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra in fa maggiore op. 102 di Dmitrij Šostakovič e della Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98 di Johannes Brahms. Questi brani offrono un assaggio della profondità e versatilità artistica del festival.

La Münchner Philharmoniker: Storia e Nuove Direzioni

Fondata nel 1893, la Münchner Philharmoniker è riconosciuta come una delle orchestre più autorevoli d'Europa. La sua storia annovera momenti significativi, come le prime assolute delle Quarta e Ottava Sinfonia di Gustav Mahler, dirette dallo stesso Mahler. Nel 1911, l'orchestra eseguì la prima di Das Lied von der Erde, diretto da Bruno Walter. Con la sua partecipazione alla Sagra, la Münchner Philharmoniker inaugura il ciclo sinfonico, confermando la sua eccellenza.

La nomina di Lahav Shani a direttore principale, a partire dalla stagione 2026/27, segna l'inizio di una nuova fase artistica per l'orchestra. La sua doppia veste di direttore e pianista testimonia un approccio versatile e moderno alla pratica orchestrale, in linea con la tradizione centenaria dell'ensemble di aprirsi a nuovi pubblici.

L'orchestra è attivamente impegnata in programmi educativi e iniziative che raggiungono circa quarantamila persone, promuovendo la cultura musicale.

I brani scelti per l'inaugurazione illustrano questa visione. Il Concerto di Šostakovič, composto nel 1957 per il diciannovesimo compleanno del figlio Maksim, è una pagina luminosa, trasparente e carica di profonda tensione emotiva. La Quarta Sinfonia di Brahms, datata 1785, rappresenta il suo testamento sinfonico, dove la rigorosa forma convive con un profondo slancio verso il futuro.

Il Ricco Cartellone Sinfonico del Festival

Il cartellone sinfonico prosegue con un ricco calendario di appuntamenti. Il 24 settembre, la Filarmonica Arturo Toscanini, sotto la direzione di Robert Treviño, proporrà una suite sinfonica dall'imponente L'Anello del Nibelungo di Wagner.

Il primo ottobre, l'Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia salirà sul podio con il pianista Nikolai Lugansky. L'11 ottobre, l'Orchestra Filarmonica della Scala sarà diretta dal celebre Riccardo Chailly.

Il primo novembre, l'Orchestra Leonore con coro, guidata da Daniele Giorgi, eseguirà la monumentale Messa in si minore di Bach. Il 9 novembre, la Chamber Orchestra of Europe chiuderà il ciclo, con Antonio Pappano e il pianista Alexandre Kantorow.

Questa ricca programmazione conferma la vocazione della Sagra Musicale Malatestiana come laboratorio culturale. Un luogo dove il prestigio internazionale dialoga con l'innovazione, arricchendosi di contaminazioni sonore, progetti speciali, musica da camera, danza e attenzione ai giovani musicisti, offrendo un'esperienza artistica completa e stimolante.