L'attore Rupert Grint, celebre per aver interpretato il ruolo iconico di Ron Weasley nella fortunatissima saga cinematografica di Harry Potter dal 2001 al 2011, è pronto a fare il suo ritorno sul palcoscenico. Grint sarà il protagonista a Broadway nello spettacolo teatrale 'Harry Potter and the Cursed Child', riprendendo il suo amato personaggio. Le rappresentazioni si terranno al Lyric Theatre e sono in programma dal 2 febbraio al 30 maggio 2027. In questa nuova avventura teatrale, Grint interpreterà una versione adulta di Ron, all'interno di una narrazione che esplora la nuova generazione di studenti di Hogwarts e approfondisce i temi universali della famiglia e dell'eredità.

Un Ritorno Attesissimo per i Fan di Harry Potter

La partecipazione di Rupert Grint a questo prestigioso spettacolo di Broadway rappresenta un evento di grande rilevanza per tutti gli appassionati della saga. L'attore ha condiviso il suo profondo legame con il personaggio, affermando che Ron Weasley "fa parte di me da quando avevo undici anni". Ha inoltre espresso il suo grande entusiasmo per l'opportunità di tornare a interpretare Ron in una fase differente della vita, sottolineando una particolare sintonia nel fatto che "ora entrambi siamo padri". Questa dichiarazione aggiunge una dimensione personale e matura al suo ritorno, creando un forte ponte emotivo con il pubblico che ha seguito la sua crescita e quella del personaggio.

Il rientro di Grint sul palco segue il successo già riscosso da un altro membro del cast originale dei film: Tom Felton. Felton aveva precedentemente interpretato una versione adulta di Draco Malfoy nello stesso spettacolo, e la sua presenza aveva contribuito in modo significativo a un notevole aumento delle vendite dei biglietti, portando anche al prolungamento delle repliche. L'arrivo di Rupert Grint è quindi atteso con grande fervore, con l'aspettativa di replicare e potenzialmente superare l'entusiasmo generato dal suo predecessore.

Il Legame Indissolubile tra Cinema e Teatro

I produttori dello spettacolo hanno evidenziato come la presenza di Rupert Grint crei un "ponte" significativo tra la storia originale, tanto amata dal pubblico cinematografico, e la narrazione teatrale.

Questa produzione esplora in profondità il passaggio del tempo e il valore intrinseco della famiglia. Lo spettacolo 'Harry Potter and the Cursed Child' è ambientato diciannove anni dopo gli eventi conclusivi dei romanzi. In questa fase della storia, Harry Potter è sposato con Ginny Weasley, mentre Ron Weasley è unito in matrimonio con Hermione Granger. Entrambe le coppie si trovano ad affrontare nuove sfide e pericoli, mentre i loro figli intraprendono il proprio percorso nel mondo magico di Hogwarts.

Le prevendite per assistere a questo attesissimo evento teatrale apriranno ufficialmente il primo settembre. Questa è un'occasione imperdibile per i fan di rivedere Rupert Grint calarsi nuovamente nei panni di Ron Weasley, in una performance che promette di essere ricca di sfumature e profondità, celebrando la continuità di un'eredità magica che continua a incantare generazioni.