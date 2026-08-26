È scomparso a 80 anni l'attore britannico Tim Curry, vera e propria icona del cinema, del teatro e della televisione, celebre per i suoi ruoli indimenticabili in ‘The Rocky Horror Picture Show’ e nella miniserie ‘It’. La notizia della sua morte, avvenuta il 25 agosto nella sua casa di Los Angeles, ha segnato la fine di una carriera straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico internazionale.

Una carriera tra musical e personaggi iconici

Nato nel Cheshire, in Inghilterra, il 19 aprile 1946, Tim Curry intraprese un percorso accademico che lo portò a laurearsi in arte drammatica e inglese presso l'Università di Birmingham nel 1968.

Proprio in quell'anno, iniziò la sua ascesa nel mondo dello spettacolo, entrando a far parte del cast originale della prima produzione del musical di culto ‘Hair’. Fu in questa occasione che avvenne l'incontro cruciale con Richard O’Brien, il quale, riconoscendo il suo talento, lo avrebbe poi scritturato per il ruolo che lo avrebbe reso celebre: il dottor Frank-N-Furter nel musical ‘The Rocky Horror Show’.

L'interpretazione di Curry come lo scienziato dal trucco pesante, in reggicalze e bustino, rese il personaggio di Frank-N-Furter immortale sia sul palcoscenico che sul grande schermo. La sua capacità di essere versatile, trasformista ed eccentrico ha cementato la sua fama, rendendolo una figura immediatamente riconoscibile e amata dal pubblico di tutto il mondo.

Oltre al successo strepitoso nel musical, Tim Curry ha lasciato un'impronta significativa anche in altre produzioni cinematografiche di culto. Tra queste, spicca il suo ruolo nel film ‘Legend’ (1985), diretto da Ridley Scott, dove diede vita al maestoso e terrificante Signore delle Tenebre, caratterizzato da corna giganti e pelle scarlatta. Successivamente, nel 1990, conquistò nuovamente l'immaginario collettivo interpretando il clown Pennywise nella miniserie televisiva ‘It’, un adattamento del celebre romanzo di Stephen King. La sua presenza scenica e la sua abilità nel calarsi in ruoli così diversi e complessi lo hanno reso un artista apprezzato sia dalla critica che dal vasto pubblico.

Le sfide degli ultimi anni e l'eredità artistica

Dopo una carriera lunga oltre quarant'anni, costellata di successi e interpretazioni memorabili, la vita di Tim Curry subì una svolta nel 2012, quando fu colpito da un ictus. L'evento richiese un delicato intervento chirurgico al cervello, che purtroppo compromise la sua mobilità e la sua memoria a breve termine. Nonostante le significative difficoltà di salute che affrontò negli ultimi anni, la sua influenza nel mondo dello spettacolo non venne mai meno.

Fan e colleghi hanno continuato a celebrare il suo contributo unico e inestimabile, testimoniando l'impatto duraturo delle sue performance. La scomparsa di Tim Curry rappresenta una perdita profonda per il cinema, il teatro e la televisione internazionale, ma la sua eredità artistica, fatta di personaggi indimenticabili e di una versatilità senza pari, continuerà a ispirare generazioni di artisti e spettatori.

L'impronta indelebile di un talento poliedrico

Tim Curry fu un attore, cantante e doppiatore britannico la cui carriera si distinse per la straordinaria capacità di interpretare ruoli complessi, audaci e fuori dagli schemi. Oltre ai suoi personaggi più celebri, egli lavorò in numerose produzioni teatrali e cinematografiche, distinguendosi sempre per il suo talento innato e la sua carismatica presenza scenica. La sua carriera, iniziata con vigore negli anni Sessanta, attraversò con maestria generi e linguaggi artistici differenti, lasciando un'impronta indelebile che continuerà a influenzare e arricchire il panorama culturale globale.