Venezia si prepara ad accogliere un evento di risonanza internazionale: il forum “The Future of... Creativity”. Organizzato da Finch & Partners e Creative Artists Agency, l'incontro si terrà il 4 settembre 2026, in concomitanza con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presso la storica Scuola Vecchia della Misericordia. L'obiettivo principale è esplorare il futuro della creatività nell’era dell’intelligenza artificiale e dei profondi cambiamenti tecnologici, ponendo l'attenzione sul ruolo degli artisti e dei narratori nel panorama contemporaneo.

Il forum vedrà la partecipazione di figure di spicco del cinema, della letteratura, delle arti visive e della tecnologia. Tra i relatori confermati figurano George Clooney, che riceverà il Leone d’Oro alla carriera, e Maggie Gyllenhaal, attrice, regista e presidente della Giuria Internazionale. A loro si uniranno il celebre scrittore e regista italiano Giuseppe Tornatore, il compositore pluripremiato Alexandre Desplat (vincitore di Oscar, Bafta e Grammy), il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano, la scultrice e pittrice Kennedy Yanko, l’artista visivo Marc Quinn, la presidente di Signal Meredith Whittaker e la regista Shannon Murphy.

Intelligenza Artificiale e il futuro dello Storytelling

L'introduzione al dibattito sarà curata da Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra, il quale ha evidenziato come “lo storytelling ha accompagnato ogni fase della civiltà umana e gli strumenti per raccontare le storie non hanno mai smesso di evolversi”. Barbera ha sottolineato che “l’intelligenza artificiale potrebbe rivelarsi il cambiamento più grande mai avvenuto, con un impatto sull’attività umana forse persino superiore a quello della rivoluzione industriale del XIX secolo”. Il forum affronterà le ripercussioni dell'IA sul lavoro artistico, la tutela dei diritti d’autore e di immagine, e le dimensioni etiche, cercando al contempo di identificare le nuove opportunità che la tecnologia può offrire per sostenere la creatività.

Barbera ha spiegato di aver affidato la discussione a un “gruppo selezionato di artisti di spicco”, invitati a esprimere liberamente le proprie opinioni. L'intento è quello di aprire un nuovo capitolo nel dibattito sul futuro della creatività e della narrazione. Claire Ingle-Finch, managing partner di Finch & Partners, ha rimarcato la continua evoluzione dell'arte del racconto: “Nel 2026, la forma sta cambiando di nuovo, e l’intelligenza artificiale è quel cambiamento”.

Un dialogo che supera i confini del cinema

L'iniziativa veneziana si basa sul successo del precedente simposio “The Future of... Film”, tenutosi a Cannes a maggio. Quell'evento aveva già favorito un confronto aperto tra protagonisti del settore cinematografico come Darren Aronofsky, James Gray, Nadine Labaki, Whit Stillman e J.A.

Bayona, insieme a dirigenti di importanti case di produzione internazionali. L'edizione di Venezia mira ad ampliare il dialogo oltre il cinema, esaminando come l'intelligenza artificiale e altri cambiamenti tecnologici stiano trasformando la creatività in diversi ambiti e cosa ciò implichi per il futuro della cultura stessa.

Roeg Sutherland, co-head del CAA Media Finance, ha evidenziato come questi forum siano pensati per riunire coloro che plasmano la cultura, promuovendo un confronto onesto sulle opportunità e le responsabilità che la tecnologia offre all’arte e allo storytelling. La scelta di Venezia, città con una millenaria tradizione narrativa, come sede dell'evento, è simbolica per riflettere sulle nuove frontiere dell'espressione creativa nell'era digitale. L'evento non si limiterà a esplorare gli aspetti problematici, ma cercherà attivamente di individuare strumenti e opportunità per artisti, registi e operatori culturali.