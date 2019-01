Annuncio

In questo inverno 2019 continuano ad arrivare molte proposte per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli [VIDEO]. In particolare il grande protagonista sarà il caschetto, il quale sarà ideale per tutte le donne. Adesso vedremo tutte le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Il caschetto è un taglio sempre molto versatile e soprattutto molto facile da portare. Nell'ultima versione di questa lunghezza media i capelli saranno più lunghi nella parte frontale e più corti dietro: in questo modo si creerà un'illusione di capigliatura piena e inoltre il tutto avrà un bel movimento.

L'hairstyle in questione si potrà gestire sia da bagnato che da asciutto, con lo styling finale che sarà leggermente spettinato. Sta portando questo tipo di chioma anche Kiernan Shipka: il caschetto dell'attrice risulta morbido e leggermente texturizzato, mentre invece Irina Shayk sta portando la chioma leggermente mossa.

Il bob di Brooklyn Decker è di colore biondo pesca, per un look molto sbarazzino.

I capelli scalati

In queste stagioni non dovranno mai mancare i capelli scalati, in modo da regalare una bella movenza al tutto. Questo dettaglio riuscirà a valorizzare nel migliore dei modi i capelli mossi e lisci. Invece sarà da evitare quelle troppo ricce, quindi andrà fatta molta attenzione durante la scelta. Questo sarà un taglio a lungo mantenimento e gli appuntamenti dal parrucchiere saranno un paio di volte l'anno: l'hairstyle in questione andrà portato spettinato e ribelle. Invece se viene portato nella versione liscia sarà perfetto sulle chiome sciolte, mentre sul raccolto avrà un effetto messy. La buona riuscita dello styling dipenderà anche dallo stato di salute della capigliatura. Quindi si consiglia di utilizzare sempre una maschera nutriente almeno una volta alla settimana.

Nuovi colori

Dopo una chioma tutta nuova si dovrà optare anche per una nuova tonalità: di tendenza ci sarà il vanilla chai. Per chi non conoscesse questa nuance, si tratta di un mix di cannella, thè, miele, chiodi di garofano, latte e cardamomo. Quindi le radici dovranno essere scure, la lunghezza biondo cenere e le punte di colore platino bianco. Il consiglio sarà sempre quello di affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia e così si eviteranno sicuramente brutte sorprese finali. Inoltre il bel lavoro sarà sempre ben apprezzato. Questi look saranno perfetti per ogni occasione, sfoggiate un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019. [VIDEO]