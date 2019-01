Annuncio

Annuncio

Nell'inverno 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli [VIDEO]. In particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte. Questi look dovrebbero essere perfetti per le donne "glamour". Di seguito tutte le ultime novità del momento.

Le tendenze

I tagli corti saranno sempre facili da portare e avranno delle linee molto semplici. I capelli lisci saranno invece amati e i vari hairstyle molto discreti. Il caschetto corto avrà il ciuffo laterale, da portare mosso, liscio o con il frisé.

Leggi anche Maria De Filippi sotto accusa per il maglione costosissimo sfoggiato a Uomini e Donne

Per completare il tutto, ci saranno le schiariture, realizzate tono su tono. Non mancherà nemmeno il famoso pixie cut, perfetto sui volti molto minuti. Le chiome mosse dovranno essere naturali.

Advertisement

In questo caso saranno presenti anche delle scalature e i vari ciuffi potranno essere acconciati sempre in modo diverso grazie al gel o alle cere. L'hairstyle sarà differente ogni giorno. Invece, sui capelli molto ricci si dovrà optare per delle "sfilature", così il tutto sarà molto più gestibile. Va ricordato che si dovranno utilizzare anche dei prodotti specifici. Per finire sarà l'inverno anche dei carré mossi.

Nuovi colori

Per quanto riguarda le nuove tonalità, le varie proposte arriveranno direttamente dai social. Il rose gold riuscirà a resistere anche nelle prossime stagioni. Questa nuance nasce dal mix di rosa e oro. Per chi non lo sapesse, questa riuscirà a mettere in risalto le pelli olivastre nella versione scura e invece su quella più chiara nelle delicate. Anche il biondo cenere sarà un colore sempre molto amato: era in voga molto fa, negli anni '90.

Advertisement

I migliori video del giorno

Questo colore potrà essere utilizzato anche come punto luce e distribuito solamente sulle ciocche. Non mancheranno nemmeno i red hair, quindi via libera con il ramato e il rosso fuoco. Molto richiesti anche il castano e il cioccolato. In questo caso si potrà optare per qualche riflesso rame naturale.

Altre proposte

Il caramel sarà disponibile nelle versioni latte hair e salted mocha hair. Molto amati anche i mushroom hair, i quali saranno ispirati alle varie sfumature dei funghi champignon. Il corallo sarà richiestissimo anche nei prossimi mesi. In questa tinta ci sarà un mix tra pesca, arancione e rosa. Esiste anche una versione molto più delicata, dove i toni saranno dorati e molto più caldi. Nell'opalhair i capelli andranno schiariti fino ad ottenere un biondo platino. Poi andrà utilizzato un tonalizzante di colore lavanda. Andranno applicati anche dei pigmenti menta metallico o rosa. Le proposte continuano ad arrivare e conquisteranno tutte le ragazze. Non dimenticate di sfoggiare un nuovo taglio di capelli nell'inverno 2019 [VIDEO].