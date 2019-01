Annuncio

Anche in questo inverno 2019 molte donne vogliono sfoggiare un nuovo taglio di capelli [VIDEO] e pertanto si guardano quindi attorno per trovare quello più alla Moda. In particolare la grande protagonista in questa stagione sarà la frangia, che sarà possibile portare in molti modi diversi.

Vediamo di seguito tutte le ultime novità del momento.

Nuove tendenze di frangia

Ormai anche le celebrità portano con molta disinvoltura la frangia. Questo dettaglio peraltro non ha particolari limiti di età.

Se viene scelto dalle ragazzine regala carattere, mentre alle donne più adulte dona molta eleganza.

La frangetta potrà essere vera o anche finta, come quella che sfoggia molte volte la modella americana Bella Hadid.

La cantautrice cubana, naturalizzata statunitense, Camila Cabello ha recentemente optato per la frangia scomposta, la quale lascia intravedere leggermente la fronte. Questo tipo di hairstyle dovrà essere super liscio, quindi si dovrà utilizzare la piastra.

La modella Emily Ratajkowski ha invece preferito la versione molto voluminosa e spostata su un lato. In questo caso lo stile sarà un mix tra attuale e gli anni '90.

La modella australiana Duckie Thot ha invece una frangia 'alla Amelie', molto difficile da portare ma sempre stupenda.

Le acconciature

Per affrontare queste giornate invernali si potrà anche optare per una nuova acconciatura, sempre buona per rinnovare il proprio look. Chi non ama i capelli troppo definiti potrà scegliere il raccolto laterale. Quindi la chioma sarà texturizzata e bloccata di lato con un bel fermaglio dallo stile vintage.

Una proposta originale potrà essere quella di creare una treccia e al suo interno passare un nastro colorato o applicare una fascia in velluto. Anche i fiocchi saranno sempre molto richiesti.

Non mancherà in questo inverno nemmeno lo chignon messy e qui la chioma dovrà essere molto spettinata. Inoltre si potranno lasciare alcuni ciuffi ai lati del volto, in modo da incorniciarlo nel migliore dei modi. Per ricordare gli anni Venti si dovranno creare delle onde retrò.

Altre proposte

I capelli mossi o ricci potranno essere divisi in due sezioni e fermati da un accessorio. Il risultato finale sarà sbarazzino e anche molto elegante. Una ragazza con la chioma lunga potrà realizzare delle onde molto leggere.

Sarà molto amato in questo inverno [VIDEO] anche lo chignon con le punte texturizzate. Sull'effetto wet invece la riga dovrà centrale e sulla capigliatura andrà applicata della lacca. Molto richiesti sono anche i ciuffi over, ideali per avere un look sempre molto misterioso. Le proposte non mancano mai e aspettano tutte di essere immediatamente copiate.