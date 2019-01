Annuncio

Per la prossima primavera 2019 stanno arrivando molte proposte per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli [VIDEO]: come il pixie cut, lo swag e la tonalità chocolate. Inoltre le nuove tendenze riusciranno ad accontentare tutte le donne, ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Quando si sceglie un nuovo hairstyle si dovrà fare sempre molta attenzione, perché dovrà adattarsi perfettamente alla tipologia del capello e al proprio stile.

I grandi protagonisti della stagione saranno le chiome corte, sempre molto facili da acconciare. Tuttavia, saranno molto richiesti il famoso pixie cut e il taglio alla maschietta: si potrà optare anche per dei capelli scalati, realizzate in vari punti strategici.

I ciuffi potranno essere pettinati all'indietro e fermati con del gel o della cera, per un look mannish. Non mancheranno i capelli corti e pari, dove saranno presenti vari giochi di asimmetrie. Saranno molto amate anche le lunghezze medi: quindi via libera al taglio swag, al bob haircut, al caschetto e al carré. Inoltre per completare il tutto ci saranno la frangia o il ciuffo.

I capelli lunghi e altre proposte

Le chiome lunghe dovranno avere delle sfilature molto leggere e lo styling finale dovrà essere il più naturale possibile. Su questo tipo di lunghezza sarà perfetta la frangia baby ban: quest'ultima potrà essere portata scalata o dritta. Saranno di Moda anche le beach waves, dove le varie onde dovranno essere molto morbide. L'effetto sleek sarà perfetto per una serata in discoteca.

Per regalare un bel movimento alla chioma si dovrà realizzare uno styling mosso: quindi si vedranno onde dallo stile retrò, ciocche spettinate e texturizzate.

Nuovi colori

Dopo aver scelto molto attentamente un nuovo taglio, si dovrà optare anche per una nuova tonalità. Di tendenza ci sarà il chocolate, dove al suo interno sarà presente un tocco ramato. A scegliere questa nuance è stata l'attrice Emma Stone, lei è sempre la prima a seguire le nuove mode: in una serata molto importante ha anche pensato di legare i suoi capelli castani, l'effetto finale era molto sofisticato e glamour. Questo colore sarà da copiare assolutamente, perché risulterà anche molto originale. La luce inoltre riuscirà a mettere in risalto le varie sfumature molto delicate. Inoltre non va dimenticato che la tonalità castana sarà perfetta su tutti i tipi di carnagione. Le proposte non mancano mai e aspettano tutte di essere copiate. Sfoggiate nuovo taglio di capelli nella primavera 2019 [VIDEO].