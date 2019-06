In questa estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; le proposte sono molto facili da gestire e risultano perfette in ogni occasione. In particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte: di seguito tutte le ultime novità del momento, per avere un look stupendo.

Nuove chiome

Questo è il momento giusto per rinnovare il proprio look e optare per un taglio corto. Uno dei benefici di questo tipo di hairstyle è quello che i capelli asciugano molto velocemente, bastano solamente pochi minuti di phon e il gioco è fatto.

Sarà molto amato da tutte le donne il pixie cut: su quest'ultimo sono presenti molte scalature e queste si modelleranno solamente con un po' di gel, per uno stile molto sbarazzino. Su un taglio corto può essere applicato ogni tipo di accessorio, quindi via libera con i foulard o con dei fermagli molto semplici e colorati: in questo modo il look sarà molto chic e ovviamente originale. Tagliare la chioma aiuta a rinforzare la struttura del capello, per apparire molto più sano e lucente.

Su questo tipo di hairstyle si può optare anche per una nuova tonalità: di tendenza ci saranno il biondo, il castano, il rosso, il ramato e il platino.

Altre proposte

Un'altra tendenza dei prossimi mesi saranno anche le famose beach waves: per chi non le conoscesse queste sono delle onde non perfette e molto naturali. Le beach waves assomigliano ai capelli che si portano in spiaggia dopo averli fatti asciugare naturalmente. Lo styling in questione è perfetto sia sulle chiome medie e anche su quelle lunghe: inoltre regala alla capigliatura anche un bel movimento e volume.

Le beach waves sono molto facili da realizzare, quindi sono da copiare assolutamente. Per creare un meraviglioso effetto duraturo andranno utilizzati dei prodotti adatti, quindi attenzione.

Consigli

Al giorno d'oggi creare delle meravigliose chiome ricce sarà molto più facile, perché non andrà più usato il ferro o i bigodini: il T-Slalom è la nuova tecnica che permette di modellare i vari boccoli con le mani, per acconciature molto più morbide. Questa è un'ondulazione biologica e va eseguita assolutamente in salone e ha la durata di 3 o 4 mesi; il tempo varia in base alla tipologia del capello.

Va ricordato che ci sono anche dei prodotti da applicare, per dare sostegno alla capigliatura: andranno utilizzati gel, oli o maschere nutrienti. Molto importante sarà la mousse nutritiva, perfetta per le chiome spesse e normali: questo prodotto lucida e nutre perfettamente il capello. Questa tecnica è ideale in questo periodo, perché non si devono utilizzare piastre e phon; in questo modo una ragazza avrà anche molto più tempo da dedicare a se stessa e alla famiglia.

Questa estate 2019 è il momento perfetto per portare un nuovo taglio di capelli corti.