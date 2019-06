In questa estate 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare saranno molto amati i capelli lunghi di Kim Kardashian. Di seguito le varie acconciature che sta utilizzando la bella Kim, da copiare per combattere il caldo e l'afa di queste torride giornate.

Nuove chiome

La famosa Kim Kardashian ultimamente sa portando la chioma sciolta e con la riga in mezzo: in questo caso meglio utilizzare del gel per fissare le varie ciocche frontali.

Pubblicità

Pubblicità

Per creare l'effetto wet al resto delle lunghezze va utilizzato uno spray texturizzante; quest'ultimo eviterà che l'umidità rovini la pettinatura appena creata. Un'altra idea molto originale è quella di applicare sui capelli un cerchietto o una fascia: quest'ultima può essere nera o super colorata, per un look molto sbarazzino e perfetto per la spiaggia. Sulle chiome lunghe e ricce meglio utilizzare una fascia larga e molto spessa, in questo modo l'hairstyle resterà in ordine per molto tempo.

Pubblicità

Kim porta molte volte anche la coda di cavallo, ideale per le giornate più calde. Per avere uno stile molto originale la coda può essere creata solamente con le ciocche frontali: in questo modo il volto e la fronte resteranno libere e saranno molto più fresche. Su questo styling si possono utilizzare gli scrunchies, i famosi elastici degli anni '90.

Altre proposte

Le forcine e le mollette sono la vera tendenza di questa stagione e sono sfoggiate da tutte le celebrità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Possono essere dello stesso colore della capigliatura o di diverse tonalità, in base alle varie esigenze di ogni donna. Questa è una pettinatura molto semplice ma di grande effetto; invece per una serata importante si può optare per dei fermagli con gli strass o le perle. In questa lunga carrellata non possono mancare le treccine su tutta la chioma, scelte anche dalla famosa Kardashian. Per questa proposta meglio farsi aiutare da qualche amica o rivolgersi direttamente al proprio salone di fiducia.

Nuovi tagli, il double cut

Un'altra tendenza di questi giorni è il double cut, portato anche da Ava Max. Per chi non conoscesse questo hairstyle si tratta di due lunghezze diverse rispetto alla riga in mezzo: a destra è presente un bel bob leggermente scalato, invece a sinistra i capelli rimangono lunghi. Su questa chioma possono essere creati anche due styling diversi, da una parte un bel mosso molto intenso e dall'altra un super liscio. Questo è un taglio medio-corto molto facile da curare e adatto a tutte le ragazze.

Pubblicità

Per quanto riguarda la tonalità il double cut può essere biondo, oppure di un nero molto intenso. Questo nuovo taglio di capelli è molto alternativo e probabilmente questa estate spopolerà.