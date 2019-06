In questa estate 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli; di tendenza ci saranno tutti i tipi di lunghezze. Queste capigliature riusciranno ad accontentare anche le donne più esigenti: di seguito tutte le ultime novità da copiare come il carré, le beach waves e le chiome rasate, così da poter avere sempre uno stile impeccabile e non passare mai inosservate.

Nuove chiome

Le grandi protagoniste dei prossimi mesi saranno le chiome corte: queste sono molto facili da portare e adatte alle donne di tutte le età.

I tagli corti possono essere acconciati sempre diversamente, a seconda delle varie occasioni: in questo caso basta utilizzare del gel, dell'olio o della schiuma. Sul caschetto e sul carré non possono mancare una frangia corta o un ciuffo portato lateralmente. Le capigliature medie e lunghe consentono di cambiare look più volte durante la giornata: si può optare per delle trecce o delle code, oppure per le beach waves. Per realizzare queste ultime basta lasciare asciugare naturalmente i capelli al sole.

Le varie scalature presenti sulle chiome ricordano lo stile degli anni '70. Sulla lunghezza media non può mancare la frangia, la quale deve essere lunga e molto piena: questa è perfetta per completare nel migliore dei modi l'hairstyle. Questa tipologia di frangia invece è da evitare sui capelli lunghi: in questo caso è da preferire quella a taglio pari.

Prodotti sui capelli

Quando si parla di capelli viene subito da pensare a quali prodotti utilizzare.

Sono assolutamente da evitare gli spray o le creme a secco, le quali possono rovinare le punte e il cuoio cappelluto; invece sono da utilizzare tutte le formule naturali e questo vale sia per la tinta e anche per la cura quotidiana della chioma. Le varie creme e maschere aiutano a rinforzare e a nutrire perfettamente i capelli, rendendoli molto più morbidi e lucidi.

Altre proposte

In questo periodo sono molto amati da tutte le ragazze anche i tagli cortissimi e quelli quasi rasati.

La lunghezza di questa chioma è di 2 mm e sono perfetti per una donna che non ha mai paura di osare: inoltre sono ideali su un volto ovale. Su questo tipo di capelli possono essere applicati molti accessori, quindi via libera con le bandane e i foulard. Anche su una chioma in stile Afro sono ideali dei tagli molto corti. Su una capigliatura di questo tipo si può optare anche per dei colori molto vivaci, come ad esempio il fucsia, il rosso, il verde o il blu.

Anche in questo caso meglio affidarsi completamente al proprio parrucchiere abituale, per evitare brutte sorprese finali: in questo modo lui potrà trovare sempre la soluzione più adatta. In questa estate 2019 è il momento giusto per rinnovare il proprio look e portare un nuovo taglio di capelli.