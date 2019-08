In questa estate 2019 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli e acconciature: in particolare è molto gettonato il caschetto portato da Letizia Ortiz. Questo look è perfetto per combattere il caldo e inoltre è ideale per ogni momento della giornata: di seguito tutte le novità da copiare.

Nuove chiome

Ultimamente la regina di Spagna, Letizia Ortiz, ha rinnovato il suo look e ha optato per un caschetto corto: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sotto le orecchie.

Per quanto riguarda lo styling, ha creato un'asciugatura mossa e con il ciuffo portato lateralmente mentre la tonalità della chioma è un bel castano dorato. La forma del taglio corto è molto semplice e inoltre è ideale per tutte le occasioni, quelle eleganti e anche per quelle più informali. Il caschetto che sfoggia Letizia è molto versatile e può essere portato in mille modi diversi: ad esempio su un volto lungo si può optare per una frangia che sfiori gli occhi, oppure per un ciuffo molto voluminoso.

Acconciature

In questo periodo sono state proposte anche molte pettinature, tutte perfette per la spiaggia o per lo shopping. Una donna che ama la chioma sciolta può optare per il mezzo raccolto, in questo caso si deve prendere solamente la parte superiore della capigliatura al centro e legarla con un elastico colorato o trasparente. Invece, per avere uno stile molto glamour, applicare sui capelli un fermaglio con pietre dure o in swarovski.

Esiste anche lo chignon spettinato alto: la chioma in questione è molto pratica e sbarazzina, inoltre è perfetta sui capelli ricci o mossi. Non va dimenticato lo chignon basso, portato anche da Meghan Markle. Per realizzare questo ultimo look, basta creare una coda di cavallo molto bassa e attorcigliarla su se stessa e fissarla con alcune forcine. Per completare il tutto si può optare per alcune ciocche ai lati del volto, in modo da incorniciarlo perfettamente. Su una capigliatura corta è ideale il wet look: pettinare all'indietro tutti i capelli e applicare del gel o della schiuma e il gioco è fatto.

Altre proposte

L'effetto bagnato può essere realizzato anche sulle chiome di lunghezza media per un risultato davvero molto originale. Per avere un look molto particolare si può optare per la treccia laterale, la quale si appoggia in modo molto leggero sulla spalla. La treccia alla francese è un po' più complicata da realizzare perché parte dall'alto e dal centro del capo: quindi per questo look meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia.

Per quanto riguarda la coda di cavallo alta è adatta a tutte le tipologie di capello; inoltre questa acconciatura fa risaltare il volto e regala uno stile molto sbarazzino. Invece, per avere un look molto più elegante si può optare per la coda bassa e con la riga in mezzo. Per finire non può mancare il raccolto con la fascia: in questo caso la chioma va raccolta e avvolta in un turbante o una fascia super colorata.

Le proposte arrivano continuamente e sono capaci di accontentare le donne di tutte le età: questo è il momento giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli corti.