Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli; in particolare sarà di tendenza il caschetto portato anche da Lucy Boynton. Tale capigliatura è adatta alle donne di ogni età e inoltre è perfetta in ogni occasione: di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

L'attrice Lucy Boynton ultimamente sta sfoggiando un bob corto con la riga al centro: le lunghezze di questo hairstyle sono tagliate in maniera netta appena sotto l'orecchio.

La pettinatura è molto facile da portare e anche da gestire, soprattutto nella stagione fredda, inoltre risulta anche molto versatile. Se una ragazza non preferisce la riga in mezzo può sempre optare per una frangia/ciuffo. Il caschetto regala uno stile molto chic e glamour al tempo stesso. Come nuance Lucy Boynton ha optato per un bel biondo platino, ideale per illuminare la chioma e il viso. A realizzare il taglio della bella Lucy è stata l'hairstylist Kylee Heath: quest'ultima ha come clienti Nicole Kidman, Whitney Port e Kat Dennings.

Il caschetto in questione è lungo e pari: in questo caso le radici risultano lisce e le lunghezze leggermente più mosse, per mettere in risalto il volto.

Altre proposte

Non è assolutamente vero che per essere eleganti durante le feste o sul red carpet si devono sfoggiare delle acconciature raccolte o elaborate: la cantante italiana Annalisa ha dimostrato proprio il contrario. Durante la Mostra del Cinema di Venezia, infatti Annalisa ha optato per una chioma media, liscia e sciolta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Sulla sua capigliatura non era presente nemmeno un accessorio e per completare il look la cantante ha indossato un vestito lungo di colore blu elettrico. Questo significa che la naturalezza sarà di tendenza nei prossimi mesi.

Sul red carpet la sera prima anche l'attrice Juliette Binoche ha scelto questo tipo di hairstyle, però in versione wet look. A seguire hanno 'copiato' questa proposta anche Isabella Ferrari, la top model Isabeli Fontana e Valeria Golino.

Dettagli

Anche a Venezia alla Mostra del Cinema sono quindi presenti degli stili molto semplici: le chiome cadono sulle spalle molto dolcemente e risultano piuttosto naturali.

Per quanto riguarda la tonalità Annalisa resta sempre fedele al suo rosso ramato: la nuance accompagna la cantante dall'inizio della sua carriera. Prima di qualunque decisione è sempre meglio chiedere consiglio e affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo lui troverà sempre la soluzione più adatta in base alla capigliatura e alle esigenze di ogni donna.

Le proposte arrivano ogni giorno e questo è il momento più indicato per iniziare a pensare a un nuovo taglio di capelli.