Nell'autunno 2019 saranno disponibili molti nuovi tagli di capelli; in particolare sarà molto gettonato il long bob portato anche da Jennifer Lopez. La chioma in questione è facile da portare e inoltre regala uno stile molto glamour: di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Molte volte con l'arrivo della nuova stagione si decide di rinnovare il proprio look e così è successo anche a Jennifer Lopez.

La celebre cantante ha optato per un long bob super liscio: su quest'ultimo le punte sono rivolte verso il basso e lo styling risulta impeccabile. Per completare il tutto la bella Jennifer ha indossato un basco abbinato a un abito in pelle.

Sfoggiare il long bob è un'idea perfetta per affrontare al meglio il ritorno in città o in ufficio. A realizzare questo hairstyle è stato il parrucchiere di fiducia della Lopez e più precisamente Chris Appleton.

In uno scatto su Instagram la cantante ha sfoggiato anche la stessa capigliatura ma con una piega diversa: questa volta ha optato per un wob, ovvero un bel bob leggermente mosso per un look molto sbarazzino.

Oltre al nuovo taglio la chioma della Lopez ha recentemente avuto anche una nuova tonalità: la colorista Tracey Cunningham ha utilizzato il biondo miele, ideale per illuminare il viso.

Nuove acconciature

Nei prossimi mesi, dopo aver realizzato un nuovo taglio, sarà possibile optare anche per una nuova pettinatura: in questo caso saranno di tendenza le treccine in stile afro portate da Kendall Jenner.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Questa acconciatura può essere creata sui capelli medi e lunghi: le treccine partono sulle radici e le lunghezze risultano libere. La proposta in questione è perfetta in ogni occasione: per lo shopping, per una serata importante, nel week end o per andare a scuola.

Melissa Satta invece ha scelto delle treccine molto fini, ideali per mettere in risalto il volto.

Consigli

Per realizzare le treccine è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia: in questo modo lui troverà la versione più adatta per la tipologia del capello o del viso.

Se invece una ragazza vuole crearle da sola è meglio chiamare un'amica e insieme sperimentare l'acconciatura.

Si deve iniziare a intrecciare i capelli sulle radici e fermarle con delle forcine: le lunghezze dovranno essere super lisce, quindi passare la piastra. Successivamente occorre spruzzare della lacca sulle treccine per sigillare tutto il lavoro. Se il risultato finale non è perfetto nessun problema, perché con un po' di pratica tutto diventerà molto più semplice.

Le proposte arrivano continuamente e aspettano solo di essere scoperte: questo è il momento più indicato per iniziare a pensare a un nuovo taglio di capelli con il quale accogliere nel migliore dei modi l'autunno.