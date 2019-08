Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli; quindi saranno presenti le capigliature corte, medie e lunghe. Questi hairstyle saranno perfetti per accontentare le donne di ogni età: di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

Le chiome dei prossimi mesi avranno dei tagli pari, le scalature saranno molto leggere e le onde il più naturali possibile. Va sempre ricordato che prima di scegliere una nuova capigliatura si dovranno controllare i lineamenti del volto: in questo modo il risultato finale sarà sempre perfetto.

Gli hairstyle corti saranno i veri protagonisti della prossima stagione: in particolare spopoleranno il famoso pixie cut e il taglio a la garconne con la frangia scalata. I tagli in questione saranno perfetti sui capelli fini e dritti; inoltre saranno ideali per valorizzare gli zigomi alti. Non mancheranno i caschetti corti, da portare lisci o mossi. Saranno molto amate da tutte le ragazze anche le lunghezze medie e in particolare il lob.

Anche la frangia a tendina ritornerà di Moda e sarà perfetta per completare ogni look: per chi non la conoscesse la lunghezza arriverà agli occhi e potrà essere portata aperta. Questo dettaglio completerà nel migliore dei modi un hairstyle. Inoltre su un taglio medio saranno presenti delle scalature molto importanti: quest'ultime sono perfette per regalare un bel movimento alla capigliatura. Per quanto riguarda i capelli lunghi non dovranno mancare le sfilature, create in vari punti strategici. Le chiome verranno valorizzate da delle sfumature di marrone molto intense; inoltre si potrà optare anche per delle schiariture e delle meches.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si dovranno scegliere anche delle nuove tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci saranno il biondo miele e il citrine blonde: con quest'ultimo le radici resteranno scure e il colore verrà applicato solamente sul resto delle lunghezze. Il castano sarà proposto in molte sfumature: quindi via libera con il cioccolato, il caramello, il castano dorato, il nocciola o il castano scuro.

Per quanto riguarda il rosso saranno presenti il mogano, ciliegia e il ramato. Va ricordato che i colori rossi tenderanno a scaricare molto con i lavaggi, quindi si dovranno utilizzare regolarmente dei prodotti adatti.

Consigli

Lo shampoo schiarente può essere un ottimo prodotto per una donna dai capelli biondo scuro o castano chiaro: utilizzando regolarmente questo prodotto la chioma si schiarirà.

All'interno di questo shampoo tra gli ingredienti sono presenti il miele e la camomilla: entrambi sono dei schiarenti naturali che regaleranno delle sfumature molto più chiare. In più ci saranno anche le qualità addolcenti della camomilla e nutrienti del miele. Va ricordato di utilizzarlo solamente sui capelli biondi, in modo da regalare molta luminosità. L'effetto è molto visibile se viene usato con molta regolarità; inoltre è un modo molto pratico di mantenere chiari i capelli tinti o schiariti dal parrucchiere.