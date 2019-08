Nell'autunno 2019 saranno proposti molti nuovi tagli di capelli; in particolare saranno molto gettonate le chiome corte. Ultimamente l'hairstyle in questione è stato scelto anche da molte celebrità: di seguito le ultime tendenze del momento.

Nuove chiome

I tagli corti resistono in ogni stagione e sono stati recentemente sfoggiati anche da tre attrici, le quali non hanno mai paura di mostrare il proprio carattere e personalità.

La spagnola Ursula Corberò sta portando un taglio molto corto con l'immancabile frangia. Questa capigliatura si acconcia molto velocemente: infatti basta solamente un colpo di spazzola per lisciare le radici e invece il resto delle lunghezze risulta spettinato. Su questa chioma un dettaglio molto originale sono le punte sulla nuca rivolte verso l'alto: per creare tutto questo basterà una spazzola rotonda e il phon.

Invece l'australiana Ruby Rose ha optato per un taglio boyish cortissimo, unito a un ciuffo voluminoso in stile rock. Inoltre ai lati della chioma Ruby ha creato alcune rasature: quest'ultime sono perfette per avere un look molto glamour.

La bella Kristen Stewart, dopo aver portato per molto tempo delle capigliature lunghe, nell'ultimo periodo ha scelto un bel pixie cut: ideale per avere uno stile molto sbarazzino e trendy. Nella chioma in questione le ciocche frontali sono più lunghe, perfette per mettere in primo piano lo sguardo.

Chiome per le donne over 50

Le donne over 50 oltre ad essere sempre ben curate e in forma devono anche trovare un taglio adatto. Intanto si devono controllare i lineamenti, altra cosa molto importante è quella di cercare di nascondere le rughe del viso. Quando i capelli diventano bianchi perdono anche la loro corposità e vanno utilizzati dei prodotti adatti: quindi via libera con le creme nutrienti.

Detto questo, tutte le tonalità chiare regalano lucentezza, giovinezza e freschezza al volto: le nuance da scegliere sono il ramato, il biondo naturale e il nocciola. Invece sono da evitare assolutamente le nuance prugna, mogano e rosso acceso.

Consigli

Su un viso ovale e regolare si può optare per un taglio medio o lungo, mentre sono poco preferibili quelli troppo corti, i quali rendono il volto molto più largo.

Per quanto riguarda lo styling si possono scegliere tutte le pettinature mosse e voluminose: ad esempio è possibile creare dei ricci morbidi o delle onde molto leggere.

Per allungare un volto tondo si può optare per una chioma scalata e con il ciuffo molto irregolare. Sono da prendere in considerazione anche le frange sfilate e scompigliate, mentre sono da evitare le frangette troppo nette e precise.

Le proposte arrivano continuamente: questo è il momento più indicato per iniziare a pensare a un nuovo taglio di capelli.