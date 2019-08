Nell'autunno 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare sarà molto amata da tutte le donne la frangia. Questo dettaglio potrà essere portato in mille modi diversi e sarà adatto in ogni occasione: di seguito le ultime novità del momento.

Nuove chiome

La frangia non potrà mancare in nessun hairstyle e quella più gettonata sarà quella a tendina: per chi non la conoscesse, essa è tagliata di netto, arriva alle orecchie e può essere aperta al centro.

Questa proposta è stata vista anche sulle passerelle di Moda. Non mancherà nemmeno la baby bang, una frangetta molto corta e perfetta per avere uno stile molto trendy. Per quanto riguarda lo styling si potrà optare per le chiome mosse, dove sono presenti delle onde molto naturali e spettinate.

Molto richiesta da tutte le ragazze anche la frangia dritta: in questo caso coprirà tutta la fronte e si adatterà molto facilmente a ogni lineamento.

Se una donna la realizza per la prima volta è meglio che la lunghezza superi le sopracciglia: si può accorciarla senza nessun problema in ogni momento. La frangia in questione sarà perfetta sui capelli lisci; inoltre avrà bisogno di uno styling molto curato utilizzando il phon e la piastra. Per tenere in ordine la frangia basterà recarsi dal proprio parrucchiere di fiducia almeno ogni 3 settimane. Un mix perfetto sarà anche il pixie cut con la frangia: quest'ultima potrà essere sfilata, corta, a ciuffo o piena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Altre proposte

Si potrà abbinare anche la frangia con il caschetto: quindi via libera con il carré o il long bob.

Il bob con la frangia molto piena tenderà ad accorciare i volti lunghi e invece quella sfilata contrasterà la fronte alta. Una frangia mossa o leggermente ondulata sarà ideale sul bob e sul lob. Un dettaglio di questo tipo sarà anche molto semplice da sistemare: basteranno solamente le dita e a volte anche l'utilizzo del phon. Con questo look la capigliatura risulterà molto morbida, naturale e soprattutto di tendenza.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio sarà possibile scegliere anche una nuova tonalità. Molto amato da tutte le donne sarà il castano, il quale si adatterà perfettamente a ogni tipo di taglio. La nuance in questione è stata scelta anche da molte celebrità. L'attrice Jessica Alba sulla sua lunga capigliatura ha creato delle sfumature molto intense: lo ha fatto colorando le radici di un bel castano cioccolato e sulle lunghezze ha optato per il castano dorato.

Jennifer Lopez per i suoi capelli ha scelto il castano chiaro e per completare il tutto ha realizzato una coda alta.

La famosa Lily Rose Depp ha applicato un riflessante più chiaro sulla chioma castana: in questo modo l'effetto sarà super luminoso.

Per i prossimi mesi si può prendere ispirazione anche da Dakota Johnson: l'attrice ha la chioma di colore castano chiaro il quale sulle punte vira verso il biondo.

La cantante Beyoncé sulla capigliatura ha creato il liscio sleek con la riga centrale, un abbinamento perfetto: inoltre sulla base castana chiara ha realizzato dei colpi di sole sulle ciocche frontali.

Invece Anne Hathaway ha sfoggiato una capigliatura molto folta e voluminosa, ideale per valorizzare la colorazione castana. Infine, la modella Sara Sampaio ha completato l'hairstyle indossando un bel cappello colorato.

Le proposte arrivano ogni giorno: questo è il momento giusto per pensare a un nuovo taglio di capelli.