Nel prossimo autunno 2019 saranno di tendenza nuovi tagli di capelli: il più gettonato sarà senza nessun dubbio il caschetto. Quest'ultimo sarà molto facile da portare e potrà essere sfoggiato in ogni occasione. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Nuove chiome

Tutte le nuove proposte sui capelli saranno perfette per rispecchiare il carattere di ogni donna. Ultimamente il caschetto è stato scelto anche da molte celebrità: in questo modo accoglieranno nel migliore dei modi la prossima stagione.

L'attrice Lucy Boynton ha optato per un bob molto corto e di colore biondo: in questo caso le lunghezze risultano leggermente mosse e texturizzate, mentre le radici sono sleek. Invece Leighton Meester ha creato un caschetto bicolor: sulle radici la tinta è più scura e sulle lunghezze è presente un bel castano dorato. In questo modo la capigliatura avrà molto più volume e il look sarà più sbarazzino.

Un evergreen è il taglio portato da Emilia Clarke: la chioma dell'attrice britannica è di colore castano con alcune sfumature cioccolato. Taylor Swift ha realizzato un caschetto con la frangia, mentre ai lati del volto sono presenti alcuni ciuffi molto morbidi.

Altre proposte

Per completare lo styling la famosa cantautrice Bebe Rexha ha creato la riga laterale, sui suoi capelli è inoltre presente un po' di ricrescita, la quale è sempre molto glamour.

Charlie XCX ha pensato di sfoggiare dei capelli molto originali: su questo hairstyle le punte sono di colore rosso intenso. La lunga carrellata è completata da Alessandra Mastronardi che porta un caschetto liscio e, per completare il look, ha indossato un cappellino di tendenza. Il carré è nato negli anni '20 ed è perfetto per essere sfoggiato nell'autunno 2019: può essere portato scalato, mosso, corto o lungo, in modo da accontentare anche le ragazze più esigenti.

Tagli corti

Anche le chiome corte saranno sempre molto amate da tutte le donne. Il grande protagonista sarà il pixie hair cut, molto pratico ed elegante. La capigliatura in questione potrà essere sfilata, bombata, con la frangia o senza, per avere uno stile più rock o sbarazzino. La forma asimmetrica sarà perfetta per incorniciare il viso nel migliore dei modi, così da valorizzarlo. Si potrà optare anche per una nuova tonalità: quindi via libera con il platino, il rosso, il castano, il ramato, il biondo e il ciliegia.

Sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, così che si possa trovare sempre la soluzione più adatta. Le proposte continuano sempre ad arrivare e aspettano di essere scoperte: questo è il momento più indicato per portare un nuovo taglio di capelli.