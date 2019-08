Nell'autunno 2019 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli; in particolare saranno molto richieste da tutte le donne le chiome corte e medie. Questi hairstyle saranno molto facili da portare e anche da acconciare: di seguito le novità del momento cole il pixie e il carré.

Nuove chiome

Nella nuova stagione si potrà optare per una lunghezza media scalata e con la frangia: per quanto riguarda lo styling si potranno realizzare delle onde molto leggere.

Per questa capigliatura la tonalità perfetta sarà il castano scuro: inoltre alcune ciocche e le punte saranno schiarite di color rosso rame. Quest'ultima proposta è stata creata dall'hairstylist Salvo Filetti. I carré e i bob saranno proposti in moltissime versioni: su quelle più gettonate saranno presenti delle sfilature, ideali per regalare un bel movimento alla chioma. Su questi tagli una nuance bionda sarà immancabile.

Su una lunghezza media per avere un effetto molto naturale si potrà scegliere il bronde nel mix di colori castano e biondo: in questo modo la chioma verrà illuminata nel migliore dei modi. Non mancheranno nemmeno i tagli corti, nei quali saranno presenti delle scalature in vari punti strategici: quindi via libera al famoso pixie cut, da portare cortissimo. L'hairstyle in questione potrà essere valorizzato da una tinta rosso rame o bionda. La baby frangia sarà ideale per mettere in risalto lo sguardo: per chi non la conoscesse si tratta di una frangetta molto corta.

Accessori

Per la prossima stagione autunnale saranno di tendenza anche gli accessori: in particolare sarà molto amato da tutte le ragazze il mollettone anni '90. Quest'ultimo è anche conosciuto come ferma capelli o molletta; inoltre è ideale per sistemare la chioma in modo molto veloce. Il mollettone è stato scelto anche da molte celebrità come ad esempio Kaia Gerber, figlia dell'ex top model Cindy Crawford.

La molletta in questione è di plastica e inoltre può essere colorata o nera. La bella Kaia ha mostrato come utilizzarlo in varie occasioni: non solo perché ha anche realizzato molte acconciature e quella più di tendenza è senza nessun dubbio lo chignon a banana.

Acconciature

Per una pettinatura molto romantica, pratica, elegante e comoda l'ideale sarà lo chignon a banana: questa acconciatura è perfetta su un volto regolare e inoltre può essere portata in ogni occasione.

Kaia Gerber è solita realizzare questa proposta e utilizza un semplice mollettone. Creare questo chignon è davvero molto facile: per prima cosa si devono raccogliere i capelli e successivamente arrotolarli su se stessi. A questo punto applicare il mollettone per fissare il tutto. Le proposte continuano sempre ad arrivare: questo è il momento più indicato per portare un nuovo taglio di capelli corti e medi.