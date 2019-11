In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. Nell'ultimo periodo è molto gettonata la capigliatura lunga con la frangia di Charlotte Casiraghi. Questo hairstyle è adatto alle donne di tutte le età. Di seguito le ultime novità del momento, come il color Chocolate Lilac.

Nuove chiome

Ultimamente la bella Charlotte Casiraghi ha pensato di rinnovare il suo look. La principessa ha eliminato il ciuffo morbido ed ha optato per una frangia lunga e leggermente aperta: questa sfiora lo sguardo e lo mette bene in evidenza.

Invece la lunghezza della chioma non è stata toccata e risulta sempre molto lunga. La capigliatura in questione ricorda molto quella sfoggiata dall'attrice Jane Birkin negli anni '70. Oltre a Charlotte hanno scelto la frangia anche Belen Rodriguez, Jennifer Garner e Michelle Hunziker: la presentatrice svizzera con questo dettaglio appare ancora più giovane. Non va dimenticata nemmeno l'influencer Eleonora Carisi che ha optato per lo stesso look: in questo caso la chioma è illuminata da una tonalità di biondo molto chiaro.

Alla frangia a tendina è davvero difficile resistere perché regala uno stile molto glamour. Questo dettaglio può anche snellire gli zigomi o metterli in risalto: tutto questo in base alla versione che viene scelta. Inoltre, si può anche trasformare la frangia in un bel ciuffo.

Nuovi colori

Dopo un nuovo taglio si deve scegliere anche una tonalità tutta nuova. In questo periodo è di tendenza il Chocolate Lilac: si tratta di un bel castano cioccolato dove sono presenti delle sfumature viola.

Questa nuance risulta molto naturale perché il colore viola è molto delicato; inoltre la nuance è molto calda ed è perfetta per le giornate piovose e fredde. Va ricordato che per un risultato ancora più soft si può utilizzare un riflessante.

Consigli

Il Chocolate Lilac si adatta perfettamente ai tagli corti, medi e lunghi: in questo modo tutte le donne vengono accontentate. La nuance in questione ha anche il potere di mettere in risalto i capelli fini e questo è un bel vantaggio.

Inoltre, il mix di castano e viola regala immediatamente alla capigliatura un bel volume. Per realizzare i Chocolate Lilac Hair è sempre meglio affidarsi al proprio salone di fiducia: in questo modo il parrucchiere troverà la nuance più adatta in base alla carnagione e alla tipologia del capello. Per mantenere sempre il colore brillante si devono utilizzare dei prodotti adatti: quindi via libera con lo shampoo, il balsamo e varie maschere super nutrienti.

Il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli lunghi potrebbe essere questo periodo autunno-inverno.