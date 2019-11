In questo autunno-inverno 2019 sono disponibili molti nuovi tagli di capelli. Le più gettonate risultano le chiome corte e in particolare il caschetto di Kaia Gerber. La capigliatura in questione è perfetta per ogni occasione.

Nuove chiome

Per avere un look molto glamour si può optare per il caschetto riccio: in questo caso la riga può essere laterale o centrale, in base alle varie esigenze di ogni ragazza.

Questo styling può essere realizzato anche su un caschetto lungo senza nessun problema. L'hairstyle in questione può essere impreziosito anche con dei fiori maxi: la proposta arriva direttamente dalle sfilate di Chanel.

Il caschetto mosso è il preferito della bella Kaia, la quale molto spesso lo sfoggia anche sul red carpet: il taglio è molto corto e con l'arricciacapelli sono state create delle onde molto morbide.

Sui capelli a caschetto di Kaia Gerber non può mancare l'effetto wet: per creare quest'ultimo servono solamente del gel e un pettine. Questo look è perfetto per il Natale o per Capodanno.

Il mollettone aka risulta essere un perfetto salva chioma per gli appuntamenti improvvisi: anche la modella sul suo caschetto castano applica un mollettone per fermare una ciocca frontale mossa.

Altre proposte

Sui capelli corti Kaia realizza molto spesso anche dei raccolti: quindi via libera con una coda di cavallo, delle treccine o una treccia spettinata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

In questo caso si possono sperimentare moltissime altre pettinature.

Non può mancare l'half bun portato dalla modella e anche dalla figlia di Cindy Crawford: si tratta di un raccolto in cui le ciocche sono fermate a metà nuca. Con questo look la fronte risulta in primo piano e le orecchie vengono valorizzate perfettamente; inoltre lo stile risulta molto romantico. Per completare il tutto si possono abbinare degli orecchini maxi.

Nuovi colori

Dopo un hairstyle tutto nuovo è ideale optare anche per una nuova tonalità.

Nell'ultimo periodo è di tendenza la chioma nocciola cioccolato di Belen Rodriguez: questo colore è stato realizzato con la tecnica di schiaritura Sombras. La nuance è stata ideata da Faick Zekai dei saloni Cotril. Con questa nuova tecnica di colorazione il risultato finale è molto naturale: per prima cosa i capelli vengono divisi in ciocche e successivamente si applica il decolorante.

Poi partendo dalla radice si disegnano delle graffiature e sfumature. Sulla chioma di Belen le tonalità nocciola cioccolato sono realizzate in particolare sul contorno del volto: in questo modo risulta molto più luminoso. Il colore base per realizzare il Sombras è il castano chiaro o scuro; inoltre sono ideali i tagli medi o medio-lunghi. Lo styling per valorizzare al meglio questa tecnica è la piega mossa: si può optare per le beach waves, per delle onde più morbide o più definite.

Le proposte continuano arrivare di giorno in giorno e questo pare proprio essere il momento perfetto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti.