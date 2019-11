In questo autunno-inverno 2019-2020 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare il più gettonato è il bob portato anche da Monica Bellucci. Questo hairstyle ha il "potere" di ringiovanire il viso ed è quindi indicato per tutte le donne over 50.

Nuove chiome

Per apparire più giovani spesso basta solamente cambiare taglio e colore di capelli. L'attrice Monica Bellucci ha realizzato un bel caschetto con la frangia: sull'hairstyle in questione sono presenti delle leggere scalature.

La chioma è stata creata dall'hair stylist John Nollet.

Invece Jennifer Lopez e Celine Dion hanno optato per un caschetto di lunghezza media: in questo caso entrambe hanno scelto uno styling dall'effetto wavy. La capigliatura è perfetta per ringiovanire il look in pochi minuti.

Ultimamente l'attrice Jennifer Aniston sfoggia una piega molto più naturale e super mossa: hanno copiato questo look anche Sandra Bullock, Madonna, René Zellweger e Julia Roberts.

Un'acconciatura liscia può essere portata anche da una over 50, come ad esempio Sarah Jessica Parker e Elle MacPherson: in questo modo lo stile risulta molto pulito ed elegante.

Nuovi colori e accessori

René Zellweger ha applicato delle mollettine per ravvivare i capelli lunghi. Va ricordato che un'accessorio può essere abbinato senza nessun problema all'outfit: in questo modo il look di una donna risulta sempre molto originale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Moda

Anche la tonalità è sempre molto importante.

Passando gli anni, molte star schiariscono la chioma e diventano sempre più bionde: questo perché andando avanti con l'età il volto richiede molta più luminosità e luce. Ad esempio Nicole KIdman e Gwen Stefani sfoggiano un bel platino; invece Jennifer Lopez ha scelto il biondo glowy.

Sono amanti del balayage Julia Roberts, Jennifer Aniston e Michelle Pfeiffer: le celebrità mixano le nuance miele, il biondo cenere al toffee e nocciola. Il balayage regala alla capigliatura un bel movimento e tridimensionalità.

Altre proposte

Una tonalità protagonista della stagione è senza nessun dubbio il ginger peach: si tratta di una nuance che va dal pesca al caramello. La chioma di questo colore è sfoggiata da Margot Robbie. Questa tinta risulta molto dinamica; inoltre sono presenti molte sfumature che regalano luminosità al volto. L'ispirazione per creare questa nuance deriva dal cibo e il tutto è stato ideato dalla colorista Megan Schipani.

La tonalità in questione va sempre protetta utilizzando dei prodotti adatti. Per avere un look molto originale si può utilizzare il colore ginger peach anche per il make up.

Questo pare essere quindi il momento più indicato per scegliere e sfoggiare un nuovo taglio di capelli: tutte le donne over 50 troveranno sicuramente la proposta più adatta a loro.