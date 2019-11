In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi tagli di capelli. In particolare sono molto amate da tutte le donne le lunghezze medie. Quest'ultime risultano molto versatili e facili da gestire. Di seguito tutte le novità del momento come il long bob e il bowl cut.

Nuove chiome

Su un caschetto liscio i capelli si devono pettinare tutti all'indietro e fissarli con del gel per creare l'effetto wet.

Su un taglio medio sono perfetti anche dei ricci ribelli: questi possono essere abbinati a una tonalità ramata. Ritorna di Moda anche il bowl cut: il look alla Fantaghirò regala un look rétro davvero irresistibile. Per avere uno stile molto chic si può optare per il long bob liscio e per quanto riguarda lo styling è ideale la riga laterale. Non può mancare nemmeno il caschetto con la frangia: in questo caso i capelli possono essere portati dietro le orecchie per un look molto romantico. La lunghezza del caschetto con geometrie nette deve arrivare alla mascella e per completare il tutto è perfetta una frangetta corta.

Altre proposte

Un pixie allungato si può trasformare molto velocemente in un bob: in questo caso si devono realizzare delle scalature in vari punti della capigliatura. Come tonalità si può scegliere il nero o il ramato. Su una chioma media si possono creare anche delle onde molto leggere. Per ricordare gli anni '80 sono perfetti dei boccoli di colore rosso. Il caschetto messy può essere perfettamente abbinato a una frangia super sfilata.

Il long bob deve risultare molto mosso solamente sulle lunghezze; mentre invece per uno stile anni '60 le punte devono essere rivolte all'insù. Da non dimenticare nemmeno il mullet e lo shag: su queste capigliature sono presenti sfilature e scalature ideali per regalare sempre un bel movimento.

Tagli lunghi

La bella Jennifer Aniston ai tempi del telefilm Friends portava i capelli lunghi scalati e lisci: questo hairstyle è perfetto per incorniciare il volto a forma di cuore.

Inoltre, lo specialista nei colori Michael Canalé le aveva schiarito la chioma con un tocco di biondo, ma senza cancellare il castano naturale. Ultimamente l'attrice ha pensato di rinnovare la sua chioma ed ha sfoggiato uno styling mosso: il look è molto sbarazzino ed è stato creato dall'hair stylist Chris McMillan. La capigliatura di Jennifer è naturalmente ondulata: per realizzare un'hairstyle molto originale Chris McMillan ha creato a caso alcune onde con il ferro arricciacapelli.

Queste proposte possono essere sfoggiate in ogni occasione. Prima di tagliare la chioma è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere abituale. Questo potrebbe essere il momento giusto per scegliere un nuovo taglio di capelli medi e lunghi.