Il tanto atteso Capodanno 2020 si sta avvicinando e per tale occasione molte donne vorranno sfoggiare un nuovo taglio di capelli. I grandi protagonisti della notte più lunga dell'anno saranno le chiome corte. Quest'ultime possono essere portate senza nessun problema anche in tutto l'inverno.

Nuove chiome

Sarà molto amato da tutte le donne il caschetto: l'hairstyle in questione è stato proposto nelle versioni messy o sleek. Invece per avere un look molto elegante si può optare per lo short bob e come tonalità saranno perfette quelle metalliche.

I capelli a caschetto possono assumere la forma anche di un bel bob super sfilato. Il colore ideale da abbinare alla capigliatura è il rosso molto intenso e il palissandro.

Il famoso pixie cut è sempre facile da gestire e risulta essere anche molto pratico: in questo caso si può realizzare un intrecciato molto morbido e di grande effetto. Sulla nuca del pixie sono presenti anche delle leggere rasature e come nuance è perfetto il biondo dorato.

Altre proposte

Per avere un look molto originale si può scegliere l'undercut: si tratta di un taglio molto corto che regala uno stile molto maschile.

Su questa chioma la tonalità che non può mai mancare è il biondo platino: inoltre sul ciuffo sono presenti anche alcune sfumature rosa, per essere sempre molto glamour anche a Capodanno. Le varie rasature sono realizzate con il rasoio: quindi sarà sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia. Per completare il look si possono indossare degli occhiali con la montatura tonda e lo stile ricorderà molto gli anni '90.

Tutte queste proposte saranno perfette per non passare inosservate nella notte più magica dell'anno.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio sarà possibile scegliere anche una nuova tonalità. Di tendenza nei prossimi mesi ci sarà il biondo White Chocolate Mocha: si tratta di un colore biondo vaniglia, che ricorda il cioccolato bianco con un tocco di caffé. Il risultato finale è una nuance molto luminosa e brillante da provare sui capelli corti o lunghi. Questa tinta è perfetta come colore pieno da applicare dalle radici alle lunghezze; oppure può essere utilizzato come balayage biondo, anche in base alle varie esigenze di ogni donna.

Per mantenere il colore sempre vibrante si dovrà utilizzare regolarmente lo shampoo antigiallo.

Tutti i look appena menzionati saranno ideali per essere sempre al centro dell'attenzione: ovviamente dovranno essere abbinati a un'outfit d'effetto e il successo sarà assicurato. La notte di Capodanno è veramente il momento più indicato per scegliere e sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti.