Continuano ad arrivare molte nuove idee per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli da sfoggiare nell'inverno 2020. In particolare, sarà molto gettonata la frangia lunga portata da Taylor Swift. Questo dettaglio è perfetto per completare nel migliore dei modi un'hairstyle.

Nuove chiome

Ultimamente la cantautrice Taylor Swift ha rinnovato il suo look ed ha optato per la frangia. Quest'ultima risulta pari, lunga fino alle sopracciglia e molto piena. Inoltre, il dettaglio in questione è anche molto versatile perché può essere aperta nel mezzo o spostata di lato: tutto questo per accontentare anche le ragazze più esigenti.

Negli anni '30 la frangia era abbinata a dei tagli geometrici molto rigorosi; invece negli anni '50 regalava un look da Pin Up e negli anni '60 era perfetta per uno stile bon ton. Ormai la frangia lunga è diventata un vero classico di ogni chioma che si rispetti ed è sempre una tentazione di ogni donna. Anche molte altre celebrità hanno scelto il dettaglio in questione: ad esempio Charlize Theron per il suo bowl cult, oppure Monica Bellucci, Jessica Biel, Charlotte Casiraghi, Sandra Bullock ed Eva Logoria.

Consigli

La frangia è in grado di nascondere dei difetti e di sottolineare anche alcuni dettagli, quindi andrà scelta con molta attenzione. Questo accessorio è ideale sui visi rettangolari e su quelli ovali lunghi; inoltre sarà una soluzione perfetta sulle fronti molto spaziose e alte. La frangetta portata all'altezza delle sopracciglia enfatizza molto lo sguardo e nasconde le piccole rughe: però esiste anche un difetto ed è quello che appesantisce molto il naso. Invece la frangia lunga va evitata assolutamente sui visi paffuti o tondi. In qualunque caso è sempre meglio chiedere aiuto al proprio parrucchiere di fiducia e trovare sempre la soluzione più adatta.

Il look di Bella hadid

Nell'ultimo periodo Bella Hadid non riesce a trovare pace e cambia il suo stile con molta frequenza. Alcune settimane fa aveva scelto un caschetto molto gonfio in perfetto stile anni '90. Poi ha optato per un taglio androgino e per finire aveva sfoggiato anche delle extension lunghissime. Invece di recente ha abbandonato i suoi capelli scuri e ha scelto il biondo platino: per quanto riguarda l'hairstyle ha creato un long bob con effetto bagnato. Anche questo look è stato temporaneo, visto che già nelle ultime ore Bella Hadid è ritornata castana.

Tutti questi look possono essere sfoggiati tranquillamente anche per le prossime feste natalizie e perché no anche per Capodanno. Finalmente potrebbe essere arrivato il momento più indicato per scegliere e realizzare un nuovo taglio di capelli.