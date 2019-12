Molte donne in queste settimane sceglieranno di accogliere l'imminente inverno con un nuovo taglio di capelli. Nei prossimi mesi sarà molto richiesto in particolare il bob recentemente sfoggiato dall'attrice e modella statunitense January Jones. Il caschetto è sempre molto facile da portare e inoltre resiste in ogni periodo dell'anno.

Nuove chiome

Ultimamente January Jones ha pensato di rinnovare il proprio look e ha optato per un bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva sotto il mento. Le linee di questo hairstyle risultano molto pulite e nette.

Per quanto riguarda lo styling January ha realizzato una pettinatura molto morbida, texturizzata e con un leggero volume. Il bob in questione è stato creato da Bridget Brauer: l'hairstylist cura anche i look di Kristen Bell e Millie Bobbie Brow.

Questo pare essere veramente il periodo del caschetto e la prima a sfoggiarlo è stata Irina Shayk alla premiazione dei Golden Globe: la modella portava un glass bob molto elegante. Anche Kaia Gerber e Bella Hadid avevano scelto un chin bob molto glamour per ogni occasione.

Invece la figlia di Cindy Crawford ha ceduto alla tentazione delle forbici accorciando i suoi capelli e però alla fine ha realizzato un pixie cut. Va ricordato che se una chioma viene tagliata troppo ci sono sempre le extension a risolvere la situazione.

Pettinature

Dopo avere scelto un nuovo taglio è spesso opportuno optare anche per nuova acconciatura. Il grande protagonista dei prossimi mesi sarà senza nessun dubbio lo chignon, il quale può essere portato in mille modi diversi. La pettinatura in questione risulta sempre molto elegante e raffinata; inoltre è anche molto facile da realizzare e si adatta perfettamente con ogni tipo di look e stile.

Sarà molto amata da tutte le donne la treccia più chignon. In questo caso basta realizzare una treccia che inizia dall'attaccatura della chioma e fa da cornice a uno chignon molto carino. Questa idea è davvero molto originale.

Altre proposte imperdibili

In questa carrellata non può mancare lo chignon spettinato, perfetto per avere un look molto sofisticato. Lo chignon alto può essere portato in due versioni molto glamour. Sulla prima i capelli devono risultare completamente raccolti; invece nella seconda devono essere presenti alcuni ciuffi ai lati del volto, in modo da incorniciarlo.

Quello intrecciato regala uno stile molto semplice e può essere abbinato a un paio di orecchini gioiello e a un tubino.

Lo chignon a treccia può essere impreziosito da un accessorio gioiello: in questo caso la pettinatura diventerà la protagonista di tutto il look. Quindi sarà meglio optare per un outfit e un make up molto semplice. Tale pettinatura può essere sfoggiata anche per le feste natalizie e per Capodanno, giornate tradizionalmente ideali per sfoggiare un nuovo taglio di capelli.