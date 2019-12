In Campania, le città di San Leucio del Sannio e Avellino sono diventate, nel tempo, la location naturale di alcuni importanti progetti di prevenzione sanitaria e di solidarietà come i recenti Sette passi per il Sorriso e le Christmas Bubbles rosa promossi dal Prof.re Carlo Iannace, senologo e coordinatore dell'Unità Operativa Breast Unit dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specialità San Giuseppe Moscati di Avellino nonché consigliere della Regione Campania. Le iniziative del Prof.re C.

Iannace sono esempi di un'Italia che eccelle in campo medico e di una Regione, la Campania, che ha saputo dimostrare progressivamente e costantemente di essere sinonimo di Buona Sanità al punto che San Leucio del Sannio e Avellino sono considerate, e a ragion veduta, nell'immaginario collettivo che supera i confini territoriali dell'Irpinia e della Campania, la capitale d'Italia dell'informazione e della cultura della prevenzione sanitaria delle patologie della mammella e di ogni aspetto del mondo della donna.

A testimonianza di ciò, alcuni validissimi medici come la Dottoressa P.Perrotta e il Dottore U.Crispino reputano la professionalità e i progetti di prevenzione e di solidarietà del Professore sannita ineguagliabili per l'elevato profilo scientifico e sociale.

Avellino, Sette passi per il sorriso e Christmas Bubbles rosa

Sette passi sono solo un numero simbolico per confermare il lungo cammino che ha origini lontane nella volontà, del Prof.re Iannace e della sua equipe di professionisti, di credere nell'importanza della prevenzione e della solidarietà.

Un lungo cammino in cui la Scienza, la religione e la politica collaborano con l'associazionismo e procedono, da sempre, all'unisono con molteplici attività dedicate al benessere psico-fisico della donna. Il giorno 22 aprile 2016 è stata organizzata, in tutta Italia, la prima "Giornata nazionale dedicata alla Salute della donna", indetta nel 2015. L'associazione "cura te stesso" di Altavilla Irpina e Amdos di Mercogliano impegnante a diffondere l'idea della prevenzione di tutte le patologie della donna hanno svolto un ruolo complementare e fondamentale nell'ambito di quella manifestazione durata l'intera giornata del 22 aprile presso l'ospedale Moscati di Avellino e che è proseguita, nei giorni successivi, con visite gratuite specialistiche presso l'ASL di Avellino.

Già da alcuni anni prima del 2015 l'associazione Amdos ha iniziato a distinguersi per il proprio impegno nella divulgazione dell'importanza della prevenzione delle patologie del seno e facendolo in modo concreto, cioè, sostenendo l'ampliamento di reparti di alcune strutture ospedaliere. Quest'anno, ad esempio, il ricavato della vendita di solidarietà delle Christmas Bubbles rosa sarà devoluto per la creazione di una stanza multimediale all'ospedale Pausilipon di Napoli.

SENOnTINFORMO è stato uno dei primi progetti importanti, dell'Associazione, rivolto a giovani donne tra i sedici e i diciannove anni, con l'obiettivo di divulgare una sana e corretta informazione su tutti gli aspetti del mondo femminile.

Per questo motivo, l'Amdos, associazione meridionale donne operate al seno è, ben volentieri, seguita da molte volontarie, di tutte le età, che non necessariamente hanno conosciuto direttamente "l'intruso" ma che vogliono imparare cosa significa vivere bene per non dover mai incontrare quell'intruso chiamato cancro. E' un gruppo di circa 4000 volontarie, un esercito di guerriere che con la fiducia nella scienza e in Dio e con la perseveranza che contraddistingue ogni donna, ha realizzato un numero considerevole di addobbi natalizi, le Christmas Bubbles: meravigliose palline di Natale create, rigorosamente in rosa, che rappresentano il Sorriso nei confronti della vita e della speranza.

Un'altra caratteristica che contraddistingue la professionalità e i progetti del senologo sannita è l'imparzialità nonché l'uguaglianza e i camper della prevenzione, indipendentemente da dove sono organizzati, risultano sempre equidistanti da ogni possibile credo scientifico, religioso e politico.

Sembra il racconto di qualche evento natalizio ambientato in America e, invece, per fortuna, è la testimonianza di una realtà made in sud Italia ed esistono donne che possono testimoniare di essere state all'ospedale Moscati di Avellino per sottoporsi ad alcuni approfondimenti diagnostici di prevenzione e di aver imparato cosa significa essere fiduciose e credere nei miracoli, nonostante siano in prossimità dell'inizio della seconda decina degli anta. Probabilmente perché il primo miracolo che può avvenire per ogni donna che si avvicina alla prevenzione è la possibilità di incontrare il Prof.re C.Iannace e la sua equipe di professionisti del Moscati.

E' risaputo che i tumori siano il risultato di un'interazione tra genetica e ambiente, intendendo per ambiente tutto ciò che ci circonda e che viene a contatto con il nostro DNA e quindi la lotta ai tumori inizia proprio da queste due leve. Per questo motivo la prima fortuna che ogni donna può avere è il costante sostegno morale della propria famiglia. Un elemento, questo, che solo erroneamente possiamo dare per scontato: uno stress emotivo di natura familiare può danneggiare l'equilibrio mentale e fisico di ogni donna quindi ognuno deve contribuire a creare le condizioni di pace nella propria famiglia e nella comunità in cui vive o lavora.

Sette passi per il Sorriso e Christmas Bubbles rosa a San Leucio del Sannio

Il progetto Sette passi per il Sorriso è stato organizzato dal 1° dicembre a sabato 14 dicembre. La giornata di sabato è stata interamente dedicata alle iniziative di prevenzione, solidarietà e alla promozione del territorio che sono state svolte nella meravigliosa location dello storico palazzo Zamparelli, a San Leucio del Sannio Benevento, dove, in serata, è stato illuminato di rosa l'albero della prevenzione allestito con circa 2000 quadratini di lana colorati realizzati, a mano, da numerose donne.

Alle ore 9:30 del 14 dicembre nella sala consiliare del Comune di San Leucio del Sannio è stato organizzato un convegno dal titolo "Tumore al seno-scoperte e cure".

Di seguito ci sono state le visite, gratuite, di prevenzione effettuate da numerosi specialisti. La giornata è stata ricca di momenti significativi come l'inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne, l'apertura dei mercatini di Natale per la vendita di beneficenza delle Christmas Bubbles rosa e non sono mancati momenti di commozione quando, nel pomeriggio, è stata intitolata una delle strade di San Leucio del Sannio al compianto ingegnere Giovanni Iannace, padre del senologo Iannace.