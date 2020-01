I capelli mossi saranno i veri protagonisti di questo inverno 2020. Molte ragazze hanno naturalmente la chioma di questo tipo, tante altre invece altre devono utilizzare alcune tecniche per realizzarla. Questo hairstyle regalerà a tutte uno stile molto glamour.

Nuovi look, i capelli mossi

I capelli mossi sono molto amati anche dalle celebrità e quindi saranno presi in considerazione da molte loro ammiratrici.

Realizzare lo styling in questione e regalare alla chioma una forma perfettamente ondulata e molto naturale sarà molto facile.

La piastra andrà messa nel cassetto almeno per un po' e al suo posto si dovrà utilizzare il ferro: quest'ultimo creerà delle onde ben definite. Per prima cosa si dovrà pettinare la capigliatura e vaporizzare un po' di lacca. A questo punto si dovranno asciugare i capelli con il phon e successivamente modellare ogni ciocca con il ferro. E' poi opportuno vaporizzare ancora un po' di lacca per fissare i capelli mossi.

Altre proposte

Per realizzare la chioma in questione si potranno utilizzare anche i bigodini.

Le varie ciocche andranno arrotolate attorno ai bigodini e a questo punto si dovranno tenere in posa dieci minuti. Quando sarà trascorso il tempo andranno srotolati e si dovrà spazzolare il tutto. Per lo styling si potrà optare per la riga laterale. Le onde potranno essere realizzate anche con le mani. Sulla capigliatura occorre utilizzare della lacca per fissare la pettinatura e arrotolare le ciocche intorno al dito per circa 5 minuti.

Va ricordato che non si dovrà utilizzare la spazzola, perché in questo modo l'acconciatura perderebbe immediatamente la forma.

Nuovi colori

Dopo un nuovo hairstyle si dovrà scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà di tendenza il silver blonde: si tratta di un biondo glaciale ideale per mimetizzare i capelli bianchi con delle sfumature argentate. Il silver blonde avrà bisogno di molte cure e quindi andrà utilizzato uno shampoo adatto per mantenere la nuance brillante.

Anche il rosso ginger spopolerà ovunque e in particolare il ginger spice. In questa lunga carrellata non può mancare nemmeno il castano cioccolato: con la tonalità in questione la capigliatura risulterà lucida utilizzando gli appositi spray. Il cioccolato scuro regalerà profondità alla chioma: per un look originale si potranno aggiungere delle sfumature cioccolato chiaro e creare anche delle onde molto leggere.

Il colore viola sarà ideale per avere uno stile molto particolare. Saranno molto amate da tutte le ragazze anche le punte super colorate: questa capigliatura è stata sfoggiata anche da Demi Lovato.

Insomma, l'inverno pare essere il miglior momento per rinnovare il proprio hairstyle e optare per dei capelli mossi.