Tanti nuovi tagli capelli per le donne over 50 vengono proposti per questo inverno 2020. Tanti consigli perfetti per le donne mature che cercano di avere un look più giovanile. Di seguito le ultime novità a riguardo.

I tagli capelli: chiome corte e pixie cut

I tagli capelli over 50 sono sempre molto facili da portare e anche da acconciare: in questo modo in pochi minuti una donna è subito pronta per uscire. La grande protagonista dei prossimi mesi sarà una chioma corta che regalerà un look molto sbarazzino.

Per quanto riguarda la tonalità si potrà optare per delle mèche naturali oppure con sfumature rosa o azzurre. Un'idea originale può essere la scelta di un taglio corto e asimmetrico. L'hairstyle in questione è perfetto sui capelli mossi o ricci. Anche la piega può essere realizzata molto facilmente a casa: basta applicare sui capelli bagnati una crema o una mousse e successivamente asciugarli con il diffusore. In questa carrellata di tagli di capelli non manca nemmeno il pixie cut: quest'ultimo, dal taglio molto corto, regala uno stile elegante.

È l'ideale per le donne minute, visto che fa risaltare il volto. Inoltre è un hairstyle molto versatile. Il pixie può essere abbinato a colori come bianco, grigio e argento.

Altre proposte: il caschetto

La lunghezza del caschetto deve arrivare appena sotto le orecchie. Questa capigliatura, che incornicia il viso, può essere portata liscia, mossa o con le famose beach waves. Anche i capelli lunghi sono consigliati alle donne over 50, l'importante è avere una chioma voluminosa.

Per quanto riguarda lo styling si può optare per una piega liscia o mossa. Invece da evitare assolutamente la ricrescita bianca, per questo meglio lasciare le lunghezze di questo colore. Proprio nell'ultimo periodo sono tornati di tendenza i capelli bianchi, quindi possono essere sfoggiati tranquillamente. Va ricordato che con i capelli bianchi si deve utilizzare regolarmente uno shampoo anti giallo.

Nuovi colori: il biondo sfumato

Dopo una chioma tutta nuova, si può optare anche per una nuova tonalità. I colori di questa stagione invernale sono molto luminosi e morbidi. Molto amato da tutte le ragazze il biondo sfumato, che regala un effetto degradé naturale. Il castano cioccolato è perfetto per avere un look molto chic. Invece la capigliatura bionda in tinta degradé è l'ideale per avere l'effetto sun-kissed.

Un'idea molto originale è quella di lasciare le radici scure e tingere le lunghezze con un biondo glaciale. Un taglio di lunghezza media può essere valorizzato con la tecnica del balayage.

Con un castano caldo, invece, si possono addolcire i lineamenti del volto. Non manca nemmeno la tinta bicolore: in questo caso la frangia si presenta giallo ocra e il resto di colore castano. La tonalità rossa con i riflessi ramati è sempre molto glamour e facile da portare. Sulla base scura del bowl cut, invece, possono essere realizzati degli highlights biondi. Il momento giusto per scegliere dei tagli capelli over 50 è questo.