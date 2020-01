La frangia sarà uno degli hairstyle più gettonati in questo inverno 2020. Tale dettaglio sarà perfetto per rinnovare nel migliore dei modi la chioma di ogni donna. Inoltre essa è sfoggiata anche da molte celebrità, quindi sarà da prendere in considerazione.

Nuove chiome, la frangia

L'inverno pare essere il momento giusto per realizzare una bella frangia: quest'ultima diventerà un accessorio incorporato del quale una donna non riuscirà più a farne a meno. Va anche ricordato che il dettaglio in questione avrà bisogno di molta manutenzione e quindi durante la scelta si dovrà fare molta attenzione.

Ultimamente Selena Gomez - per l'uscita del suo nuovo album - ha optato per un taglio medio scalato con una frangetta alla francese che ricordava molto gli anni '70. Questa chioma pare destinata ad essere la grande protagonista della stagione invernale.

Anche Taylor Swift ha optato per questo dettaglio: la cantautrice ha scelto la versione molto piena, perfetta su una fronte molto alta; invece sarà da evitare assolutamente su quella bassa. In questa lunga carrellata non può mancare la curtain bang di Camilla Cabello: si tratta di una frangetta sfilata e regalerà uno stile molto romantico.

Sul resto della capigliatura si potranno invece realizzare delle onde molto leggere.

Altre proposte

Intanto la modella Taylor Hill ha creato la frangia in stile messy: per indossarla nel migliore dei modi essa dovrà essere divisa a metà e poi lasciata libera di muoversi.

La modella Hailey Bieber ha posato per la copertina di un giornale molto famoso e portava una frangetta finta: quest'ultima risultava molto sfilata e tagliata a punta.

La versione in questione potrà essere abbinata a una capigliatura lunga e super liscia; invece sarà da evitare su dei capelli con le onde o sui ricci.

Prima di qualunque decisione sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio coiffeur abituale.

Acconciature

Nell'ultimo periodo è molto amata dalle star anche la mezza coda alta, ideale sui tagli medi o lunghi. La half ponytail di Katy Perry ha uno styling super liscio e le punte sono pettinate verso l'esterno: in questo caso l'elastico risulta coperto dai capelli, per uno stile molto glamour.

Su dei capelli mossi una mini coda sarà perfetta; invece per rinnovare un caschetto classico si potrà realizzare una ponytail alta.

Un'idea originale potrà essere quella di creare una mezza coda alta, arricchendo il tutto con trecce sottili. Con una chioma mossa non potrà mai mancare questa acconciatura: per quanto riguarda la tonalità si potrà optare per il biondo cenere. La pettinatura in questione potrà essere legata anche da un foulard colorato per uno stile molto romantico.

Insomma, l'inverno pare essere il momento più indicato per sfoggiare la frangia e anche la coda.