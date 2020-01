Il taglio di capelli medi con la frangia portato da Liv Tyler sarà molto gettonato per l'inverno 2020. La chioma in questione sarà perfetta per rinnovare il proprio look e inoltre sarà molto facile da acconciare. Di seguito tutte le ultime novità del momento.

Nuove chiome, la frangia

Ultimamente Liv Tyler ha pensato di abbandonare la sua lunga capigliatura scalata, con la riga in mezzo e di colore cioccolato. L'attrice ha optato per un taglio medio e come dettaglio finale ha optato per la frangia. Per quanto riguarda lo styling Liv ha realizzato delle onde molto leggere: quest'ultime sono create grazie al movimento dell'asciugatura.

Inoltre su questa chioma la frangia risulta leggermente arcuata su entrambi i lati. L'hairstyle si sposa nel migliore dei modi con i lineamenti dell'attrice. La frangia di Liv Tyler è perfetta sui volti regolari e ovali; invece è da evitare su quelli paffuti o tondi.

Accessori

Dopo avere realizzato un nuovo hairstyle si dovranno scegliere anche degli accessori. Di tendenza nei prossimi mesi ci saranno i fermagli e le mollette con le perle. Questi accessori regaleranno un look molto glamour e andranno adattati in base allo stile di ogni donna.

Lo chignon alto in stile messy è sempre una garanzia di eleganza e per completare il tutto si dovrà applicare un elastico in tessuto scrunchie. Inoltre non potranno mancare nemmeno dei fermagli maxi per un look molto originale. Con i capelli sciolti e la riga laterale si potrà optare per delle mollette.

Altre proposte

Un'idea molto sofisticata potrà essere quella di realizzare uno chignon basso e ornato da un bel trio di maxi perle.

Su una coda di cavallo la molletta con le perle sarà perfetta: questo accessorio regalerà un tocco in più alla pettinatura. Un raccolto molto semplice sarà reso unico dalle hair barrette con strass colorati: la proposta in questione sarà perfetta per un party o una festa.

Un'acconciatura semiraccolta avrà una treccia molto morbida sul retro e quest'ultima sarà fissata da un fermaglio. Per un look d'effetto si dovranno lasciare i capelli sciolti e si dovrà applicare lateralmente una pinzetta.

Uno chignon "a nodo" dovrà essere impreziosito con dei maxi fermagli e il successo sarà assicurato.

Per uno stile molto sbarazzino su un caschetto non dovrà mai mancare una molletta con cristalli e perle; invece per le treccine afro le hair barrette saranno un abbinamento perfetto. Su una coda bassa e fermata da un nastro in velluto lateralmente saranno presenti delle barrette e fermagli. Una proposta molto particolare sarà quella di applicare su una capigliatura sciolta una serie di fermagli multiforma.

Finalmente è arrivato il momento per sfoggiare un taglio medio con la frangia.