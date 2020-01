Il caschetto con frangia è di tendenza in questo inverno 2020. Il taglio in questione è stato sfoggiato anche da Monica Bellucci alle sfilate Haute Couture di Parigi. Questa chioma riesce ad accontentare anche le ragazze più esigenti. Di seguito tutte le novità del momento.

Nuovi look, il caschetto con frangia

Il caschetto con frangia ultimamente è stato sfoggiato da Monica Bellucci. La lunghezza della capigliatura dell'attrice arriva al mento. Nel taglio sono presenti molte scalature che mettono in risalto il volto.

Per completare il tutto Monica ha realizzato anche una frangia molto lunga: quest'ultima nasconde una parte degli occhi ed è perfetta per avere un look misterioso. La frangia in questione può anche essere aperta a tendina, in questo caso regala uno stile molto fresco e sbarazzino. Un'idea originale può essere quella vista alla sfilata di Giorgio Armani Privé per la Primavera-Estate 2020. Le modelle sotto a dei cappellini hanno portato dei mini caschetti molto geometrici, con la frangia cortissima: questa chioma è l'ideale per avere uno stile rigoroso ed elegante.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio, si può anche scegliere una nuova tonalità. Prossimamente sarà di tendenza il biondo Sand Storm. Per chi non lo conoscesse si tratta di sfumature dorate e caramellate. La nuance è ispirata alle tempeste di sabbia, perfetta per avere un look molto particolare. Il Sand Storm può essere portato senza nessun problema sui capelli corti, medi e lunghi. Inoltre va ricordato che questa tinta è anche a basso mantenimento.

Consigli sull'applicazione del Sand Storm

I vari tocchi di colore vanno applicati in maniera molto sottile su varie ciocche e solamente sulle lunghezze. Le radici, invece, devono restare al naturale. Per un risultato molto più intenso si può optare per le classiche mèches. Il biondo Sand Storm è perfetto sulle capigliature castane e anche sule bionde naturali. Su quest'ultime il viso risulta molto più luminoso, grazie ai riflessi color sabbia.

Il colore è perfetto per essere sfoggiato senza nessun ritocco fino alla prossima stagione primaverile. Per mantenere il colore sempre bello come appena fatto si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti. Va ricordato che non deve mai mancare lo shampoo, il balsamo e la maschera nutriente. Prima di qualunque scelta è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere abituale. In questo modo si eviteranno brutte sorprese finali e il lavoro sarà sempre ben accettato. Ormai il momento per sfoggiare il caschetto con frangia è finalmente arrivato. Con un look tutto nuovo le giornate fredde passeranno molto più in fretta.