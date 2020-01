La frangia sarà molto richiesta da molte donne in questo inverno 2020. Il dettaglio in questione potrà essere scelto in varie versioni, esso sarà perfetto per completare nel migliore dei modi il look.

Nuove chiome, la frangia

La frangia riuscirà a rinnovare completamente l'hairstyle, però ci saranno tanti pro e contro. Va ricordato che questo dettaglio andrà scelto in base ai lineamenti del volto. La grande protagonista della stagione invernale sarà la frangetta divisa: quest'ultima sarà corta al centro e leggermente più lunga sui lati.

Inoltre potrà essere portata con la riga centrale.

Questo accessorio sarà perfetto su un viso squadrato o lungo; inoltre potrà essere abbinato sui capelli mossi o super spettinati. Quella ad arco risulterà molto piena sulla parte centrale e con i ciuffi laterali più lunghi. L'hairstyle non richiederà molta manutenzione e sarà ideale per una ragazza sempre molto impegnata.

Altre proposte

Non mancherà neppure la frangia a trapezio: essa ricorderà molto lo stile degli anni '80 e sarà perfetta su una fronte bassa.

Invece la frangetta corta potrà essere abbinata a un raccolto e sarà indicata per un viso piccolo. La frangia laterale sarà di tendenza nei prossimi mesi e starà bene con tutti i tipi di lineamenti.

Va ricordato che la sua lunghezza dovrà arrivare all'altezza delle sopracciglia: per quanto riguarda le tonalità si potrà optare per il nero corvino o per il platino. La versione irregolare risulterà scalata per ogni ciocca e regalerà un look molto glamour.

Acconciature

Dopo un taglio tutto nuovo sarà possibile optare anche per una nuova pettinatura. Le più copiate saranno senza dubbio quelle di Gigi Hadid. Ultimamente la modella è apparsa sulla copertina di una nota rivista sfoggiando una originale acconciatura con le trecce: le lunghezze risultavano libere, mosse e molto morbide. Anche Margot Robbie a Cannes 2019 ha portato lo stesso look originale.

Invece in un'altra occasione Gigi Hadid - con i suoi capelli lunghi - aveva realizzato due chignon molto alti: in questo caso vengono raccolte solamente alcune ciocche frontali. Queste pettinature sono state create da Panos Papandrianos: l'hairstylist newyorchese in passato aveva già collaborato anche con le famose modelle Irina Shayk e Karlie Kloss.

Prima di prendere qualunque decisione per un nuovo taglio sarà sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia. Questi conoscerà perfettamente ogni cliente e in questo modo riuscirà a trovare sempre la soluzione più adatta per ciascuna.

Insomma, questo pare essere veramente il momento più indicato per sfoggiare un nuovo taglio di capelli con l'immancabile frangia.