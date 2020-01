Uno dei metodi migliori per la prevenzione del raffreddore nei bambini è senza dubbio la pulizia delle cavità nasali. Andiamo a scoprire alcune metodologie, per raggiungere l'obiettivo ed evitare guai peggiori, come la rinite allergica o l'infiammazione delle vie respiratorie.

La prevenzione del raffreddore nei più piccoli

I più piccoli, insieme agli anziani, sono i più soggetti a prendere il raffreddore. Le stagioni fredde consigliano di seguire alcune accortezze per provare a prevenire la problematica.

Innanzitutto vanno mantenute pulite le cavità nasali, soprattutto attraverso l'utilizzo di alcune soluzioni che permettano di liberare dal muco le suddette cavità. La mancanza di tali osservanze potrebbe provocare anche qualche sgradita infezione. La sinusite e l'otite sono tra le principali situazioni negative a cui si potrebbe andare incontro.

Come effettuare i lavaggi

I lavaggi nasali, per ottenere l'effetto desiderato, dovranno essere svolti in maniera adeguata. Bisognerà accertarsi che la soluzione, una volta entrata da una narice scenda dall'altra.

Il bambino potrebbe irritarsi per la presenza in gola del contenuto e non tollerare il lavaggio. Finito l'ite il muco presente nelle narici del piccolo dovrà scomparire, la mamma dovrà quindi adoperarsi nel soffiare bene il naso. Per la pulizia del naso possono essere usate sostanzialmente alcune metodologie: