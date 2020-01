Il taglio di capelli corti sarà il grande protagonista di questa stagione invernale. In particolare sarà molto gettonato l'undercut sfoggiato recentemente anche dalla bella Paola Barale: la presentatrice sceglie infatti sempre degli hairstyle molto glamour.

Nuovo look, il taglio di capelli corti

Il taglio di capelli corti portato ultimamente da Paola Barale è stato creato dall'hairstylist Mauro Situra. La presentatrice ha rinnovato il suo look e ha optato per l'undercut: si tratta di una rasatura presente sulla nuca e abbinata al suo classico caschetto biondo platino.

La rasatura in questione potrà essere realizzata anche sui lati: in entrambi i casi sarà ideale per ridurre il volume della capigliatura e inoltre risulterà molto più facile da gestire. Questo taglio di capelli corti è molto originale e regala un look ribelle. Inoltre l'hairstyle di Paola risulta essere anche molto comodo, perché in pochi minuti i capelli saranno asciutti. La chioma della Barale è perfetta anche per ogni donna dotata di forte personalità e anche di molta pazienza quando deciderà di far ricrescere la capigliatura.

In molti casi questo può diventare un segno distintivo di ogni ragazza.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato una chioma tutta nuova sarà possibile scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi sarà molto richiesto da tutte le donne il balayage al contrario: si tratta di una tecnica che illumina la capigliatura al contrario. Anche la modella Sofia Vergara ha optato per questa proposta e ultimamente sfoggia il balayage Honey Brown.

Il colore più scuro, che sfuma in maniera molto leggera sulle punte, riempirà il capello e quindi quest'ultimo sarà molto più corposo e meno sfibrato. La tecnica in questione non avrà bisogno di molte cure e anche una settimana in più di ricrescita sarà sempre ben tollerata.

Altri consigli

Durante la scelta del balayage al contrario si dovrà fare sempre molta attenzione alla giusta nuance. Ad esempio le bionde dovranno optare per dei colori chiari sulla base e per le punte il caramello o il cioccolato; invece le more dovranno scegliere sulle punte il mogano o il cioccolato e sulla base il nocciola.

Va anche ricordato che la ricrescita risulterà molto più "riflessata" e luminosa. Queste sfumature di colore saranno esaltate sia con i capelli lisci, sia con delle onde ben definite. Per completare l'hairstyle si potrà applicare un olio levigante su alcune ciocche e il risultato finale sarà molto originale. Anche con il reverse balayage andranno utilizzati regolarmente lo shampoo, il balsamo e la maschera nutriente. Tale tecnica potrà essere scelta in ogni stagione e in particolare in primavera e autunno. Inoltre va ricordato che il tutto regalerà luce e luminosità anche al volto.

Insomma, il momento per sfoggiare un nuovo taglio di capelli corti pare proprio essere arrivato.